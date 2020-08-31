دون ماكياج :

بعض الأسر تتخذ أحد إفرادها مفرغة يصبون فيها شحنات غضبهم، وغيرتهم، وعفن كلماتهم، وخريجاتهم التي لا تنتهي وتعليقاتهم الساخرة...وللأسف ان هذه الشخصية في الغالب تكون مُثخنة بالجراح والانكسارات خيبات الامل ...و مقيدة بالصمت والاستسلام الذي أعطت له عبر آليات التنشئة المعتلة عنوان: الحشمة وتكبار البال والقدر الزايد .

مخ الهدرة: هذا ليس بقدر اللّي يجعل الكريم في دار والديه حاجة اخرى .