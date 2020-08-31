دون ماكياج

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
521
النقاط
31
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
دون ماكياج:
بعض الأسر تتخذ أحد إفرادها مفرغة يصبون فيها شحنات غضبهم، وغيرتهم، وعفن كلماتهم، وخريجاتهم التي لا تنتهي وتعليقاتهم الساخرة...وللأسف ان هذه الشخصية في الغالب تكون مُثخنة بالجراح والانكسارات خيبات الامل ...و مقيدة بالصمت والاستسلام الذي أعطت له عبر آليات التنشئة المعتلة عنوان: الحشمة وتكبار البال والقدر الزايد.
مخ الهدرة: هذا ليس بقدر اللّي يجعل الكريم في دار والديه حاجة اخرى.
 
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