صُدِمْتُ مراتٍ ولا أزَلْ .. أعَاني التعبُ الدَامي ..

تعبُ القلوبَ جراحٌ لا يُنسَى .. ولا يَشْفِي ما بداخلي ممّا أُعَانِي ..

طُعنتُ مراتٍ ولا أزالْ أطعنْ .. و كمْ أعاني أناسٌ وكمْ من شخصٍ عاداني ..

لستُ أنسَاكمْ يامنْ تسَبَبْتمْ في الجِراحِ .. وكلُ منْ أذاني وأتعبني و أعْيَاني ..

ولستُ أنسى منْ صاحَبَنِي خداعًا .. وبثَّ سُمَّهُ بداخلي وحَطَّمْ كياني ..

فكنتُ للخلقِ صافياً لستُ أخونُ .. ولكنْ غبائي أنساني شرارهمْ فما أغباني ..

فتركتُ أمري للخالقِ الجبّارِي .. هُوَ وحدهُ منْ ينتقمْ لمنْ همَّ خِداعي ..

فأنا الضعيفُ منْ وضعَ لثامَ الحياءَ على وجههِ .. وقدْ خابَ منْ تسببْ في إذائي ..

فلستُ أثِقْ بمنْ تظاهرَ دِينًا .. ومشى في الخلقِ متبختراً يُرائي ..