الإحسان إلى الآخرين إنشراح للصدر...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الإحسان إلى الآخرين انشراح للصدر
أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد ،يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم، وأخلاقهم ،وضمائرهم ،فيجدون الإنشراح والإنبساط ،الهدوء والسكينة، إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذي غمرت قلوبهم بالبر والإحسان ،إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم "ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" فإذا طاف بك طائف من هم أوألم بك غم فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا ،تجد الفرح والراحة ،أعط محروما، انصر مظلوما ،انقذ مكروبا ،أطعم جائعا ،عد مريضا تجد السعادة تغمرم بين يديك ومن خلفك. راقت لي
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الإحسان إلى الآخرين انشراح للصدر
أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد ،يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم، وأخلاقهم ،وضمائرهم ،فيجدون الإنشراح والإنبساط ،الهدوء والسكينة، إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذي غمرت قلوبهم بالبر والإحسان ،إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم "ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" فإذا طاف بك طائف من هم أوألم بك غم فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا ،تجد الفرح والراحة ،أعط محروما، انصر مظلوما ،انقذ مكروبا ،أطعم جائعا ،عد مريضا تجد السعادة تغمرم بين يديك ومن خلفك. راقت لي