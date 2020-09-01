الإحسان إلى الآخرين إنشراح للصدر...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,412
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإحسان إلى الآخرين انشراح للصدر
أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد ،يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم، وأخلاقهم ،وضمائرهم ،فيجدون الإنشراح والإنبساط ،الهدوء والسكينة، إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذي غمرت قلوبهم بالبر والإحسان ،إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم "ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" فإذا طاف بك طائف من هم أوألم بك غم فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا ،تجد الفرح والراحة ،أعط محروما، انصر مظلوما ،انقذ مكروبا ،أطعم جائعا ،عد مريضا تجد السعادة تغمرم بين يديك ومن خلفك. راقت لي
 
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