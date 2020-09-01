الإحسان إلى الآخرين إنشراح للصدر...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإحسان إلى الآخرين انشراح للصدر

أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد ،يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم، وأخلاقهم ،وضمائرهم ،فيجدون الإنشراح والإنبساط ،الهدوء والسكينة، إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذي غمرت قلوبهم بالبر والإحسان ،إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم

"ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"