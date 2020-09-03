حب نْعَرَّسْ 06:

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مبروك الخطبة، و ربي يصلح الحال.. وأخيرا "تهَنِيتْ" لكن يجب أن تستفيد من ثلاثة وتحذر من ثلاثة :

تستفيد من ثلاثة :

1ـ تستفيذ من فترة الخطوبة في بناء علاقة ود مع خطيبتك وتثبت لها بأنها محظوظة حين قبلت بك

2ـ تستفيد من فترة الخطوبة لتعزز قوتك وتجعلك تركز على الهدف الأسمى وهو التحضير للعرس وبناء الأسرة التي حلمت بها.

3ـ تستثمر الوقت الذي تتيحه لك فترة الخطوبة في فهم خطيبتك، أحلامها وميولاتها، أفكارها وفلسفتها في الحياة، حاول أن تعرفها اليوم لتُحسن التعامل معها مستقبلا.

تحذر من ثلاثة :

1ـ تفجر الشهوة والضغط على خطيبيتك في اتصالات هاتفية ( فهي شُعلة في البداية وشعور بالذنب وإنحراف في النهاية

2ـ حذار من الغرق في مشكل المقارنة التي يقع فيها عقلك وقلبك مباشرة بعد الخطبة( بعد ما خْطَبْت ظهُروا يَاسرْ بنات ملاح "سْماحْ" )

3ـ الإفراط في العلاقة فتفقد إحترامك بين أهلها وهيبتك في قلبها، أو الإفراط في الإهمال وتنظر الى خطيبتك على أنها مثل باقي التجهيزات التي اقتنيتها، ثم رميتها في زواية الغرفة ولا تنفض غبارها إلا ليلة الزفاف