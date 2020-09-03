حب نْعَرَّسْ 06

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
528
النقاط
31
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
حب نْعَرَّسْ 06:
مبروك الخطبة، و ربي يصلح الحال.. وأخيرا "تهَنِيتْ" لكن يجب أن تستفيد من ثلاثة وتحذر من ثلاثة:
تستفيد من ثلاثة :
1ـ تستفيذ من فترة الخطوبة في بناء علاقة ود مع خطيبتك وتثبت لها بأنها محظوظة حين قبلت بك
2ـ تستفيد من فترة الخطوبة لتعزز قوتك وتجعلك تركز على الهدف الأسمى وهو التحضير للعرس وبناء الأسرة التي حلمت بها.
3ـ تستثمر الوقت الذي تتيحه لك فترة الخطوبة في فهم خطيبتك، أحلامها وميولاتها، أفكارها وفلسفتها في الحياة، حاول أن تعرفها اليوم لتُحسن التعامل معها مستقبلا.
تحذر من ثلاثة :
1ـ تفجر الشهوة والضغط على خطيبيتك في اتصالات هاتفية ( فهي شُعلة في البداية وشعور بالذنب وإنحراف في النهاية
2ـ حذار من الغرق في مشكل المقارنة التي يقع فيها عقلك وقلبك مباشرة بعد الخطبة( بعد ما خْطَبْت ظهُروا يَاسرْ بنات ملاح "سْماحْ" )
3ـ الإفراط في العلاقة فتفقد إحترامك بين أهلها وهيبتك في قلبها، أو الإفراط في الإهمال وتنظر الى خطيبتك على أنها مثل باقي التجهيزات التي اقتنيتها، ثم رميتها في زواية الغرفة ولا تنفض غبارها إلا ليلة الزفاف.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,478
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
مبدع و متالق بموضوعاتك القيمة جزيت خيرا على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
528
النقاط
31
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
مبدع و متالق بموضوعاتك القيمة جزيت خيرا على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم...
امين يارب العالمين
أسعدني ردكم وتعطيركم للموضوع فجزاكم الله الفردوس إن شاء الله
ودمتم بحفظ الله ورعايته
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,478
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال سعد606:
السلام عليكم...
امين يارب العالمين
أسعدني ردكم وتعطيركم للموضوع فجزاكم الله الفردوس إن شاء الله
ودمتم بحفظ الله ورعايته
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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