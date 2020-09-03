العوج والهف :

عندما يشعر البعض بالاحباط، يعمدون الى الافتخار بنجاحات الآخرين، وحين يريدون التخلص من مشاعر الذنب الناجم عن التقصير ، يمارسون لعبة تشويه الواقع وخدعة التعميم. فطعم الحياة ان تفكر بشكل مختلف لا ان تكون منسجما بشكل تام مع القطيع .

مخ الهدرة: نقبل نعيش بالعوج، ومانعمرش دماغي بلخُرْطي والهَفْ ..