سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 528
- النقاط
- 31
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
العوج والهف:
عندما يشعر البعض بالاحباط، يعمدون الى الافتخار بنجاحات الآخرين، وحين يريدون التخلص من مشاعر الذنب الناجم عن التقصير ، يمارسون لعبة تشويه الواقع وخدعة التعميم. فطعم الحياة ان تفكر بشكل مختلف لا ان تكون منسجما بشكل تام مع القطيع.
مخ الهدرة: نقبل نعيش بالعوج، ومانعمرش دماغي بلخُرْطي والهَفْ..
عندما يشعر البعض بالاحباط، يعمدون الى الافتخار بنجاحات الآخرين، وحين يريدون التخلص من مشاعر الذنب الناجم عن التقصير ، يمارسون لعبة تشويه الواقع وخدعة التعميم. فطعم الحياة ان تفكر بشكل مختلف لا ان تكون منسجما بشكل تام مع القطيع.
مخ الهدرة: نقبل نعيش بالعوج، ومانعمرش دماغي بلخُرْطي والهَفْ..