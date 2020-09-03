العوج والهف

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
528
النقاط
31
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
العوج والهف:
عندما يشعر البعض بالاحباط، يعمدون الى الافتخار بنجاحات الآخرين، وحين يريدون التخلص من مشاعر الذنب الناجم عن التقصير ، يمارسون لعبة تشويه الواقع وخدعة التعميم. فطعم الحياة ان تفكر بشكل مختلف لا ان تكون منسجما بشكل تام مع القطيع.
مخ الهدرة: نقبل نعيش بالعوج، ومانعمرش دماغي بلخُرْطي والهَفْ..
 
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