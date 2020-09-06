إحترام وتوقير كبار السن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه أنس بن مالك رضى الله عنه : قال : (( ما أكرم شاب شيخا لسنه ، إلا قيض الله له من يكرمه )) ..

فلعيك أخى الشاب متى صادفت فى طريقك رجلا مسن أو إمراة مسنة مهما كان دينه أو لونه ، أو موطنه ، أو عقيدته ، فعليك مساعدته ، لقد كنت فى يوم من الأيام فى إحدى المدن الأوروبية ، وأثناء خروجى من باب محل (السوبرماركت ) ، أن صادفت سيدة عجوز ، تتكىء على عكاز ، غيرقادرة على فتح باب المحل ، للدخول لشراء حاجياتها ، فأشارت إلى بيدها كى أساعدها فى فتح الباب ، وفعلا ساعدتها ، وشكرتنى وذهبت إلى إستكمال مشوارى ..

نعم إخوتى وأخواتى : إن إحترام كبار السن ، واجب دينى وأخلاقى، وتصرف نبيل ، تنال منه من الله عزوجل الثواب والأجر العظيم ...

يروى عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا )) ..

نعم أخوتى أخواتى الأعزاء : لابد من الرحمة للصغير ،خاصة الطفل، لكن فى نفس الوقت ، الواجب إحترام كبير السن ، رجلا كان أم إمراة ..

كم نلاحظ للأسف هذه الايام فى عربات القطار أو الحافلات ، ترى شابا يجلس على الكرسى ،ويدع رجلا عجوزا واقفا ، لايقوى على الوقوف ، هذا ليس من الذوق ولا من الأخلاق ، هب أنه سقط على الأرض ، كم سوف تكون العواقب وخيمة ، هناك للأسف مواقف عديدة خاصة فى هذا الزمن الذى إنعدمت فيه، بعض القيم لدى كثير من الناس لايهتمون بكبار السن ، حتى وصل عدم الإهتمام أن شخصا تربطه علاقة روحية، بشخص كبير قد يكون أبوه أو أمه أو جده أوجدته ، فلا يساعدهم بل يتركهم وشأنهم أو يدخلهم مركز رعاية المسنين ، لو فكر هذا الشاب فى تصرفه العاق هذا، لإنقلب عليه حينما يكبر، فكما تدين تدان ..

علينا أن نعطف على كبارنا، ونحترمهم ،ونجلهم ، فلنا الثواب والأجر ، عندالله عزوجل ...