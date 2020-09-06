المسح على الخفين والجوربين والجبيرة والعصابة ونحو ذلك

أولا ..

المسح

على الخفين والجوربين

تعريف الخف والجورب

حكم المسح على الخفين والجوربين

شروط المسح على الخفين

والجوربين

كيفية المسح على الخفين والجوربين

مدة المسح على الخفين والجوربين

حساب مدة المسح

مبطلات المسح على الخفين والجوربين

ثانيا.. المسح على الجبيرة، والعصابة، واللُّصوق

تعريف الجبيرة والعصابة واللصوق

دليل مشروعية المسح على الجبيرة

شروط المسح على الجبيرة، والعصابة، واللصوق

كيفية المسح على الجبيرة والعصابة

الخفما يلبس على الرِّجل من الجلد.الجوربما يلبس على الرِّجل من القطن ونحوه.يشرع المسح على الخفين والجوربين؛ لأحاديث كثيرة منها: ما روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه -حين سئل عن المسح على الخفين- أنه قال:(متفق عليه).1- لبسهما بعد كمال الطهارة: فعَنْ الْمُغِيرَةِ رضى الله عنه قَالَ:(متفق عليه).2- سترهما الرجلين إِلى الكعبين: فلا يُمسح على ما دون الكعبين؛ لأنهما ليسا من القدم.3- أن يكونا مصنوعين من شيء طاهر.4- أن يكونا مباحين: فلا يكونا من الأشياء المحرمة كالحرير للرجال.5- أن يكون المسح في أثناء المدة المحددة؛ لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) حدد مدة معينة للمسح (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر) فلا يجوز تجاوزها.6- أن يكون المسح في طهارة الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر: فعن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ ضى الله عنه قَالَ(رواه البخاري).يعني أن الجنب يجب عليه أن ينزع الخفين للاغتسال، ثم يلبسهما مرة أخرى.يمسح أعلى الخف بكلتا يديه وهما مبللتان بالماء، من أصابع رجليه إِلى ساقه مرة واحدة، يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى، والقدم اليسرى باليد اليسرى.ولا يمسح أسفل الخف، ولا عقبه. قال علي ضى الله عنه:(رواه أبو داود).المسح بكلتا يديهالخفيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.ودليل ذلك: قول علي رضى الله عنه:(رواه النسائي).تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، فإِذا لبس الجوربين على طهارة، ثم أحدث ثم مسح للمرة الأولى، يحسب من هذا المسح يومًا وليلة (أربعًا وعشرين ساعة).- مثال ذلك: رجل توضأ، وغسل رجليه، ثم لبس جوربيه، فصلى الفجر، وفي الساعة العاشرة صباحا أحدث، فانتقض وضوؤه، فلما جاءت الساعة الحادية عشرة صباحًا توضأ ليصلي الضحى، ومسح على جوربيه، فهنا يجوز له الاستمرار في لبس الجوربين والمسح عليهما حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا من اليوم التالي.هذا للمقيم، أما المسافر فثلاثة أيام بلياليهن.1- انقضاء مدة المسح.2- نزع الجوربين أو أحدهما.3- حصول الحدث الأكبر: فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال ضى الله عنه قَالَ:(رواه الترمذي).مسح العقبمسح أسفل الخفنزع الجورب يبطل المسحرجل توضأ، وغسل رجليه، ثم لبس جوربيه، فصلى الفجر، وفي الساعة العاشرة صباحا أحدث، فانتقض وضوؤه، فلما جاءت الساعة الحادية عشرة صباحاً توضأ ليصلي الضحى، ومسح على جوربيه، فهنا يجوز له الاستمرار في لبس الجوربين والمسح عليهما حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم التالي.هذا للمقيم، أما المسافر فثلاثة أيام بلياليها.الجبيرة:ما يشد على الكسر من جبس أو أعواد ونحوهما.العصابة:ما يلف به الجرح أو الحرق أو غيرها من قماش ونحوه؛ للتداوي به.اللصوق:ما يلصق على الجرح ونحوه؛ للتداوي.عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ:(رواه أبو داود).1- يشترط في العصابة أو الجبيرة أن لا تتجاوز الموضع الذي يراد علاجه مع ما حوله مما يُحتاج إِليه لتثبيت هذه الأشياء.2- لا يشترط وضع الجبيرة والعصابة على طهارة، كما لا يشترط لذلك مدة، فما دام محتاجًا لبقائهما فإنه يجوز له المسح عليها أثناء الطهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر)، ومتى زالت حاجته إليها فإِنه يلزمه خلعها، وغسل العضو عند الطهارة.3- في اللّصوق والعصابة ونحوهما مما يسهل خلعه وإِعادته يُنظر:أ- إن تيسّر خلعها، وغَسْلُ ما تحتها بدون ضرر أو تأخر شفاء نزَعها، وغسل ما تحتها، ثم أعادها.ب- إِن لم يتيسر خلعها، وغَسْلُ ما تحتها بدون ضرر أو تأخر شفاء مسح عليها عند غسل العضو الذي هي عليه.إِذا وصل المتطهر إِلى العضو الذي عليه أحد هذه الأشياء فإِنه يغسل ما حوله، ويمسح عليه من جميع جوانبه، فإِن كان جزء من هذه الجبيرة أو العصابة خارجًا عن العضو الواجب تطهيره فإِنه لا يُحتاج إِلى المسح عليه.كيفية المسح على الجبيرةكيفية المسح على العصابةكيفية المسح على اللصوق