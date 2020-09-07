ومن نحن لنعرف الدنيا

Mi_Do

Mi_Do

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2018
المشاركات
11
النقاط
3
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم وعلى الحبيب المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اليوم موضوعنا حول خواطر تنبع من القلب سنخوض نظرة عامة عن الحياة ومافيها بصفة عامة ومختصرة
العرض
مااقسى ان تدرك ان احبابك مجرد ظلال يتبعونك طول النهار ويتركونك في الظلام
هاه من المضحك ان تعتقد ان الموت شر لك فقط انك لاتعلم انه نجاتك من كذبة مظلمة
الضربة اللتي لم تقتلك تقويك بكل تاكيد مثلها كمثل الطعنة التي تدفعك نحو الامام
التكنولوجيا عائق صد التطور في حد ذاتها
مااجمل ان تستغل الحجارة التي تعثر الناسفيما ينفعك انت وحدك بالذات
ملخص الحياة عمل الانسان هذا ولااكثر ولااقل فلا تفكر كثيرا
هل تجري وراء هواك؟ كانك كلب يجري وراء ذيله
انا حزين انا مكتئب لست بخير كلمات لامعنى لهافجرب ان تقول الحمد الله
احيانا الصمتقد يكون احسن طريقة للتعبير فافههم من كلامي القليل
لاباس ستتعلم كل شئ من الحياة عدا القسوة فهناك من يعلمها لك
بدل ان تذهب للجبل تستطيع احضاره
تستطيع ان تنتقم ممن تكره بمسامحته
لااحتاج لمن يمسح دموعي كل مافي الامر اني اتذكر ان الله معي
حاول ان يكون سجلك نظيفا وان لم يفلح ذلك اقلب الصفحة
عندما تختار ان تنظر بعقلك ولا قلبك فستنسى ان لك عينا
في ليلة مظلمة وحتى لوكان القمر مختبئا فاعلم ان االصبح ات
وكما يحمل الورد الندى احمل للجميع قلبا طاهرا
رايت الذئب فبعد موت زوجته يعرض عن الزواج مرة اخرى ويبقى حزينا حينها ادركت ان للوحوش قلوبا لن يملكها البشر
تعلمت الا ضرورة لان اسوغ للناس افعالي لانهم سيعتقدون ان لهم كامل الحقفي معرفة كل افعالي
دوام الحال محالفانتظر فرج من الله
الخاتمة
وكما ترون اخوتي الحياة ليست كما تظنون سهلة ويسيرة لابل على العكس ونسال الله
خيرا طيتم وطاب ممشاكم وتبؤتم من الجنة مقعدا
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,570
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
حروف من ذهب و قلم من ألماس
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top