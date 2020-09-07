ومن نحن لنعرف الدنيا

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم وعلى الحبيب المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

اليوم موضوعنا حول خواطر تنبع من القلب سنخوض نظرة عامة عن الحياة ومافيها بصفة عامة ومختصرة

العرض

مااقسى ان تدرك ان احبابك مجرد ظلال يتبعونك طول النهار ويتركونك في الظلام

هاه من المضحك ان تعتقد ان الموت شر لك فقط انك لاتعلم انه نجاتك من كذبة مظلمة

الضربة اللتي لم تقتلك تقويك بكل تاكيد مثلها كمثل الطعنة التي تدفعك نحو الامام

التكنولوجيا عائق صد التطور في حد ذاتها

مااجمل ان تستغل الحجارة التي تعثر الناسفيما ينفعك انت وحدك بالذات

ملخص الحياة عمل الانسان هذا ولااكثر ولااقل فلا تفكر كثيرا

هل تجري وراء هواك؟ كانك كلب يجري وراء ذيله

انا حزين انا مكتئب لست بخير كلمات لامعنى لهافجرب ان تقول الحمد الله

احيانا الصمتقد يكون احسن طريقة للتعبير فافههم من كلامي القليل

لاباس ستتعلم كل شئ من الحياة عدا القسوة فهناك من يعلمها لك

بدل ان تذهب للجبل تستطيع احضاره

تستطيع ان تنتقم ممن تكره بمسامحته

لااحتاج لمن يمسح دموعي كل مافي الامر اني اتذكر ان الله معي

حاول ان يكون سجلك نظيفا وان لم يفلح ذلك اقلب الصفحة

عندما تختار ان تنظر بعقلك ولا قلبك فستنسى ان لك عينا

في ليلة مظلمة وحتى لوكان القمر مختبئا فاعلم ان االصبح ات

وكما يحمل الورد الندى احمل للجميع قلبا طاهرا

رايت الذئب فبعد موت زوجته يعرض عن الزواج مرة اخرى ويبقى حزينا حينها ادركت ان للوحوش قلوبا لن يملكها البشر

تعلمت الا ضرورة لان اسوغ للناس افعالي لانهم سيعتقدون ان لهم كامل الحقفي معرفة كل افعالي

دوام الحال محالفانتظر فرج من الله

الخاتمة

وكما ترون اخوتي الحياة ليست كما تظنون سهلة ويسيرة لابل على العكس ونسال الله

خيرا طيتم وطاب ممشاكم وتبؤتم من الجنة مقعدا ​