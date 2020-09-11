بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أداب الأكل أثناء الطعام

التسمية قبل الأكل (تجب) التسمية قبل الأكل :والمراد بالتسمية على الطعام قول

"باسم الله"

في ابتداء الاكل ،عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال