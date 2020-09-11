اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أداب الأكل أثناء الطعام
التسمية قبل الأكل (تجب) التسمية قبل الأكل :والمراد بالتسمية على الطعام قول "باسم الله"في ابتداء الاكل ،عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي ان يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.رواه الترميذي وابو داود وابن ماجة
الأكل باليمين (يجب) على المسلم أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لايأكلن أحد منكم بشماله ،ولايشربن بها ،فإن الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها"رواه مسلم
الأكل مما يليك:يسن ان يأكل الإنسان مما يليه في الطعام مباشرة ،ولاتمتد يده إلى مايلي الآخرين ولا إلى وسط الطعام، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمرو ابي سلمة : "ياغلام :سم الله ،وكل بيمينك وكل مما يليك "رواه البخاري ومسلم.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أداب الأكل أثناء الطعام
التسمية قبل الأكل (تجب) التسمية قبل الأكل :والمراد بالتسمية على الطعام قول "باسم الله"في ابتداء الاكل ،عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي ان يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.رواه الترميذي وابو داود وابن ماجة
الأكل باليمين (يجب) على المسلم أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لايأكلن أحد منكم بشماله ،ولايشربن بها ،فإن الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها"رواه مسلم
الأكل مما يليك:يسن ان يأكل الإنسان مما يليه في الطعام مباشرة ،ولاتمتد يده إلى مايلي الآخرين ولا إلى وسط الطعام، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمرو ابي سلمة : "ياغلام :سم الله ،وكل بيمينك وكل مما يليك "رواه البخاري ومسلم.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"