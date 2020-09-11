بدون إجابة استفسار عن فنادق

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يوسف علي الكبير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 ديسمبر 2019
المشاركات
60
النقاط
505
العمر
21
محل الإقامة
ارض الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخوتي اخواتي
اريد معرفة اسعار الفنادق في ولاية سطيف او البليدة اريد حجز غرفة لمدة 5 ايام لتكون مفاجاة لاخي وزوجته
هل تتوفر غرف باسعار بين 3000 دج و 4000 دج لليلة الواحدة
ارجو تزويدي بمعلومات وشكرا جزيلا
 
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