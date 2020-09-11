السلام عليكم اخوتي اخواتي

اريد معرفة اسعار الفنادق في ولاية سطيف او البليدة اريد حجز غرفة لمدة 5 ايام لتكون مفاجاة لاخي وزوجته

هل تتوفر غرف باسعار بين 3000 دج و 4000 دج لليلة الواحدة

ارجو تزويدي بمعلومات وشكرا جزيلا