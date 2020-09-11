يوسف علي الكبير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2019
- المشاركات
- 60
- النقاط
- 505
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- ارض الله
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخوتي اخواتي
اريد معرفة اسعار الفنادق في ولاية سطيف او البليدة اريد حجز غرفة لمدة 5 ايام لتكون مفاجاة لاخي وزوجته
هل تتوفر غرف باسعار بين 3000 دج و 4000 دج لليلة الواحدة
ارجو تزويدي بمعلومات وشكرا جزيلا
اريد معرفة اسعار الفنادق في ولاية سطيف او البليدة اريد حجز غرفة لمدة 5 ايام لتكون مفاجاة لاخي وزوجته
هل تتوفر غرف باسعار بين 3000 دج و 4000 دج لليلة الواحدة
ارجو تزويدي بمعلومات وشكرا جزيلا