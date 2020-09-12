إصابات الرباط الصليبي: أنوعها.. وكيفية حدوثها في ملاعب كرة القدم.. وطرق إسعافها وعلاجها..

الحركات الدورانية المفاجئة المصاحبة لثني مفصل الركبة.

الهبوط بشكل خاطئ من قفزة عالية

التوقف المفاجئ الذ يمكن أن يسبب ثني أمامي للركبة

تغييى اتجاه الحركة المفاجئ

الاصطدام مع لاعبين آخرين في ملاعب كرة القدم

ما هي أنواع إصابات الرباط الصليبي؟

كيف يمكن تجنب إصابات الرباط الصليبي؟

ما هي الأعراض التي تشير إلى تمزق الرباط الصليبي؟

ما هي الإسعافات الأولية لإصابات الرباط الصليبي؟

كيف يتم علاج إصابات الرباط الصليبي؟

كم من الوقت يلزم اللاعب قبل العودة إلى الملاعب بعد إجراء الجراحة؟