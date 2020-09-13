Ma$Ter
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لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين
قال العلامة ابن باز -رحمه الله- :
نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين
وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين ، ويقول : إن الناس قد ساروا إلى كذا ، واعتادوا كذا ، فأنا معهم ،
فإن هذه مصيبة عظمى ، قد هلك بها أكثر الماضين ،
☜ ولكن أيها العاقل ،
◇ عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها
◇ والتمسك بالحق وإن تركه الناس ،
◇ والحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس ،
>>فالحق أحق بالاتباع ،
كما قال تعالى :
﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ِ﴾ .
وقال تعالى :
﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين َ﴾ .
وقال بعض السلف رحمهم الله :
❪ لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ❫
[مجموع الفتاوى 12/411-416]
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قال العلامة الألباني -رحمه الله- :
فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولا يضره كثرة المخالفين .
[صلاة العيدين في المصلى ص47]
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قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- :
فالعبرة ليست بالكثرة ،
☜ العبرة بالصواب وإصابة الحق . نعم ، إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب ،
ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل
◇ ﴿ ومآ أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ .
◇ ﴿ وأن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ﴾ .
[شرح مسائل الجاهلية ص60]