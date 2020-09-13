لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين

قال العلامة ابن باز -رحمه الله- : قال العلامة ابن باز -رحمه الله- :

نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين

كما قال تعالى : كما قال تعالى :

﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ِ﴾ .

وقال تعالى :

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين َ﴾ . وقال تعالى :﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين َ﴾ .

❪ لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ❫

قال العلامة الألباني -رحمه الله- : قال العلامة الألباني -رحمه الله- :

قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- : قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- :

◇ ﴿ ومآ أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ .

◇ ﴿ وأن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ﴾ .