لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين🚫

Ma$Ter

Ma$Ter

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لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين🚫
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✍ قال العلامة ابن باز -رحمه الله- :
📋نصيحة موجهة إلى كافة المسلمين 📋
🔘 وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين ، ويقول : إن الناس قد ساروا إلى كذا ، واعتادوا كذا ، فأنا معهم ،
▪ فإن هذه مصيبة عظمى ، قد هلك بها أكثر الماضين ،
☜ ولكن أيها العاقل ،
◇ عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها
◇ والتمسك بالحق وإن تركه الناس ،
◇ والحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس ،
>>فالحق أحق بالاتباع ،
▫ كما قال تعالى :
﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه ِ﴾ .
▫ وقال تعالى :
﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين َ﴾ .
🔻وقال بعض السلف رحمهم الله :
❪ لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ❫
📚[مجموع الفتاوى 12/411-416]
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✍قال العلامة الألباني -رحمه الله- :
🔘 فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولا يضره كثرة المخالفين .
📘[صلاة العيدين في المصلى ص47]
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✍قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- :
🔘 فالعبرة ليست بالكثرة ،
☜ العبرة بالصواب وإصابة الحق . نعم ، إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب ،
▪ ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل
◇ ﴿ ومآ أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ .
◇ ﴿ وأن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ﴾ .

📘 [شرح مسائل الجاهلية ص60]
 
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