النظارات الطبية ما تلقاهاش في 2030 كيما الكمامات في 2020

السلام عليكم

جيل الثورة ما كانو يعرفوا لا هاتف ولا تلفزيون ولا ميكرو

بدا البصر نتاعهم في الضعف بعد 60 او 70 سنة وحتى كاين لي مات وعينيه 10/10



جيل السبعينات بدا يعرف التلفزيون بقناة اليتيمة من 05 نتاع العشية لل 10 نتاع الليل ويطفي ويرقد واعرف الكمبيوتر والهاتف في سنة 2000 وطلع ... اي كي ولا في عمرهم اكثر من 30 سنة حتى 40 سنة .

بدا يضعاف البصر نتاع جيل السبعينات بعد سن 50 سنة او 55 سنة على حساب الادمان .



جيل التسعينات بدا يعرف الكمبيوتر في بطن أمه --اكوغرافي-- والهاتف كي زاد لقاه يصور و فيه ويحطوه في الفيسبوك حتى اسمه خيروه ليه من الانترنات

كي يبكي يسكتوه بالهاتف وكي يلعب يلعب بالهاتف جيل نتاع بورطابل قالها ابي

ملي زاد وعينيه مغروسين في البورطابل ليل ونهار يبدا ينقص عليه البصر 20 سنة اذا طول

املا في 2030 كل الشعب تلقاه بالنواظر كبير وصغير وكي يحبو يستعمرونا ينحو لينا غير النواظر نتاع الشوف يولي كل الشعب يهمص ما شايف والوا.