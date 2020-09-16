وصية مؤثرة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وصية غالية مؤثرة

قال فضيلةالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

ينبغي للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال ،لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت ،إن أمضى ساعة من دهره لايتقرب بها إلى الله عز وجل ،كل ساعة تمر عليك وأنت لاتتقرب إلى الله بها فهي خسارة، لأنها راحت عليك لم تتنتفع بها فانتهز الفرصة

بالصلاة

بالذكر

وقراءة القرآن

والتعلق بالله عز وجل

إجعل قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى ،ربك في السماء، وأنت في الأرض،

لاتغفل عن ذكر الله بلسانك وفي أفعالك وبجنانك بالقلب، فإن الدنيا زائلة لن تبقى لأحد،

أنظر الأولين من سبقك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى ،وأتظر من سبقك من أصحابك بالأمس كانوا معك يتمتعون ويأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب والآن هم في أعمالهم مرتهنون، وأنت سيأتي عليك هذا طالت الدنيا أم قصرت،

قال تعالى:"ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه"

فانتهز الفرصة ،انتهز الفرصة ،لاينفعك يوم القيامة لامال، ولابنون ولاأهل ،لاينفعك إلى من أتى الله بقلب سليم .

أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم ،وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد ،إنه على كل شيئ قدير. شرح رياض الصالحين