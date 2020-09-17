ماما مراهقة في سن 45سنة

ماما مراهقة في عمرها45سنة تتصرف تصرفات صبايا في 18سنة من اعمرهن مزجها معكر ونفسيتها تعبان لما حكيت معها فهمت من كلامها انها تعيش في فترة مراهقة الي معشتهاش في صغرها تحب تتصور سيلفي وتهتم بنفسها بطريقة مش عادية وتليفونها ميفرقهاش رافضة انها تكلمني او تتحاور معيا باسلوب سلمي حستها بدات عمر جديد وحيات جديدة مع عشيقها الي تتواصل معاه على الفيسبوك لما تحكي معاه ترتاح نفسيا كيف اتصرف او اتعامل معاها انصحوني