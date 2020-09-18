ماذا ستطبخين انستىسيدتى؟؟ 🤔🤔 العدد 80

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
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- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ
لَمًأّوٌيِّيِّنِ لَمًأّوٌيِّأّتٌـ مًنِوٌريِّنِ أّلَرکْنِ
يِِّّسِـعٌدٍنِأّ أّلَأّعٌلَأّنِ عٌنِ أّفُـتٌـتٌـأّحً أّلَعٌدٍدٍ
لَمًأّوٌيِّيِّنِ لَمًأّوٌيِّأّتٌـ مًنِوٌريِّنِ أّلَرکْنِ
يِِّّسِـعٌدٍنِأّ أّلَأّعٌلَأّنِ عٌنِ أّفُـتٌـتٌـأّحً أّلَعٌدٍدٍ