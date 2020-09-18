ماذا ستطبخين انستىسيدتى؟؟ 🤔🤔 العدد 80

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,795
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ
لَمًأّوٌيِّيِّنِ لَمًأّوٌيِّأّتٌـ مًنِوٌريِّنِ أّلَرکْنِ
يِِّّسِـعٌدٍنِأّ أّلَأّعٌلَأّنِ عٌنِ أّفُـتٌـتٌـأّحً أّلَعٌدٍدٍ
 
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