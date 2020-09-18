ماذا ستطبخين انستىسيدتى؟؟ 🤔🤔 العدد 80

أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ

لَمًأّوٌيِّيِّنِ لَمًأّوٌيِّأّتٌـ مًنِوٌريِّنِ أّلَرکْنِ

يِِّّسِـعٌدٍنِأّ أّلَأّعٌلَأّنِ عٌنِ أّفُـتٌـتٌـأّحً أّلَعٌدٍدٍ