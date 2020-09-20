يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

Ma$Ter

Ma$Ter

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👈🏽 (( يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ ))

▪عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ))

📚 متفق عليه : (6340-2735)
▪قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَدَب مِنْ آدَاب الدُّعَاء،
وَهُوَ أَنَّهُ يُلَازِم الطَّلَب، وَلَا يَيْأَس مِنْ الْإِجَابَة
لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الِانْقِيَاد وَالِاسْتِسْلَام وَإِظْهَار الِافْتِقَار، حَتَّى قَالَ بَعْض السَّلَف : لَأَنَا أَشَدّ خَشْيَة أَنْ أُحْرَم الدُّعَاء، مِنْ أَنْ أُحْرَم الْإِجَابَة .
📚 فتح الباري : (141/11)
 
إلياس

إلياس

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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الدعاء هو العباده
قال الله تعالى ادعوني استجب لكم
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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