👈🏽 (( يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ ))

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدعاء هو العباده

قال الله تعالى ادعوني استجب لكم

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين