Cotton Dor
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إزاي تتأكد القماش ده قطن ولا لأ؟
خذ قطعة صغيرة من القماش وادعكها بين اديك لحد لما تسخن، لو ظهر الوبر أعرف انه قماش مخلوط.
كل ما فركت القطن لفترة طويلة اذا ذادت شعورك بالنعومة لفترة طويلة أعرف أنه معالج بالبوليستر ، وده بيكسبه حرارة عند فركة.
القماش القطن بينكمش بنسبة بسيطة بعد أول غسلة ، وبعد كدة بيحافظ على عدم الانكماش لو كان قطن صافي.
مميزات الأقمشة القطنية داخل مصانع ملابس جملة
1- الملابس القطنية لا تسبب أي مضايقات للجسم فهي تمتص العرق.
2- من الممكن استعمال الملابس القطنية في الأجواء الحارة و الباردة.
3- يتميز القطن بقلة الشحنات الكهربية بالمقارنة بالخامات الأخرى.
4- تتميز خامة القطن ببمتانتها الطبيعية كما تزداد متانته و هو مبلل عنه و هو جاف.
5- تتحمل المنسوجات القطنية عمليات الغسيل المتكرر و كذلك درجات الحرارة المرتفعة.
6- تتوافر الأقمشة القطنية بأوزان متعددة و سمك مختلف لتناسب الإستخدام المطلوب.
7- يمكن معالجة خامة القطن لإعطائه بعض المميزات التي تجعله متماسكاً و مرناً و لامعا و له نسبه كبيرة من الجفاف و لإعطائه ألواناً عديدة.
عيوب الأقمشة القطنية: وهى عيوب تتجنبها مصانع ملابس جملة
1- مقاوته للتجعد ضعيفة و درجة إنكماشه عالية.
2- يتعرض القطن لنوع من البكتريا و الفطريات إذا وضع في مكان رطب تسبب له العفن و الرائحة الكريهة و قد أمكن التغلب عليها بالمعالجات المختلفة.
خذ قطعة صغيرة من القماش وادعكها بين اديك لحد لما تسخن، لو ظهر الوبر أعرف انه قماش مخلوط.
كل ما فركت القطن لفترة طويلة اذا ذادت شعورك بالنعومة لفترة طويلة أعرف أنه معالج بالبوليستر ، وده بيكسبه حرارة عند فركة.
القماش القطن بينكمش بنسبة بسيطة بعد أول غسلة ، وبعد كدة بيحافظ على عدم الانكماش لو كان قطن صافي.
مميزات الأقمشة القطنية داخل مصانع ملابس جملة
1- الملابس القطنية لا تسبب أي مضايقات للجسم فهي تمتص العرق.
2- من الممكن استعمال الملابس القطنية في الأجواء الحارة و الباردة.
3- يتميز القطن بقلة الشحنات الكهربية بالمقارنة بالخامات الأخرى.
4- تتميز خامة القطن ببمتانتها الطبيعية كما تزداد متانته و هو مبلل عنه و هو جاف.
5- تتحمل المنسوجات القطنية عمليات الغسيل المتكرر و كذلك درجات الحرارة المرتفعة.
6- تتوافر الأقمشة القطنية بأوزان متعددة و سمك مختلف لتناسب الإستخدام المطلوب.
7- يمكن معالجة خامة القطن لإعطائه بعض المميزات التي تجعله متماسكاً و مرناً و لامعا و له نسبه كبيرة من الجفاف و لإعطائه ألواناً عديدة.
عيوب الأقمشة القطنية: وهى عيوب تتجنبها مصانع ملابس جملة
1- مقاوته للتجعد ضعيفة و درجة إنكماشه عالية.
2- يتعرض القطن لنوع من البكتريا و الفطريات إذا وضع في مكان رطب تسبب له العفن و الرائحة الكريهة و قد أمكن التغلب عليها بالمعالجات المختلفة.