السلام عليكم ،

اليوم جبتلكم وصفة فطيرة الكراث او كيش الكراث

المقادير:

للعجينة:

200غ طحين 100غ زبدة 1 ملعقة صغيرة ملح 1ملعقة صغيرة اعشاب منسمة 75ملل ماء

الحشو:

4 كراث ملح فلفل اسود 1 ملعقة صغيرة كاري القليل من الزيت 100غ جبن مبشور 45CL كريمة طازجة 2 بيض تطهى على درجة الحرارة 180°C لمدة 30 دقيقة

الوصفة منقولة من قناة home coking lilia