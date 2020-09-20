السلام عليكم ،
اليوم جبتلكم وصفة فطيرة الكراث او كيش الكراث
المقادير:
للعجينة:
200غ طحين 100غ زبدة 1 ملعقة صغيرة ملح 1ملعقة صغيرة اعشاب منسمة 75ملل ماء
الحشو:
4 كراث ملح فلفل اسود 1 ملعقة صغيرة كاري القليل من الزيت 100غ جبن مبشور 45CL كريمة طازجة 2 بيض تطهى على درجة الحرارة 180°C لمدة 30 دقيقة
الوصفة منقولة من قناة home coking lilia
اليوم جبتلكم وصفة فطيرة الكراث او كيش الكراث
المقادير:
للعجينة:
200غ طحين 100غ زبدة 1 ملعقة صغيرة ملح 1ملعقة صغيرة اعشاب منسمة 75ملل ماء
الحشو:
4 كراث ملح فلفل اسود 1 ملعقة صغيرة كاري القليل من الزيت 100غ جبن مبشور 45CL كريمة طازجة 2 بيض تطهى على درجة الحرارة 180°C لمدة 30 دقيقة
الوصفة منقولة من قناة home coking lilia
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