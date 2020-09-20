قصتي مع أبي وهو يأكل الكسكس بالهربسة ؟ وعلاقتها بالمتسقبل !

في مثل هذا اليوم منذ اعوام عدة سنوات فائته اكل الدهر منها وشرب .. حضر الغداء في المنزل .. كسكسي بالمرق الاحمر ومورصو دجاج يراقبه الكل بصمت .. جلست انا وابي .. ثم نهض من جديد و فتح الثلاجة .. جبد باطة هريسة .. ما فهمتش قلت بالاك راهو يڨسر .. لكنه لم يكن يفعل .. كان في قمة السيريو الخاصة به .... بقيت انظر اليه وهو يضع الهريسة فوق الكسكسي و يحرك .. قتلو بابا عيفتني .. سألني ان كنت اريد أن اتغذى كي انا كي الناس .. او اتغذى وانا ابكي .. اخترت الطريقة العادية .. بدا ياكل و يردد " جاي تربي فيا ؟ انا جبتك ولا نتا جبتني " .. رميتو فالثقيل ما حبيتش ندخلو في لعبو .. اعلم ردات فعله انىدخلت في لعبه ....اكملت الاكل ... في تلك اللحظة بالذات و انا انظر اليه بتمعن ياكل ويتلذذ بالامر ..بقيت اتساءل .. هل حقا ينتظر مني ان اكون شخصا مهما في المجتمع عندنا اكبر .. شغل tu oses تطمع هكدا .. وفعلا .. خرجنا كامل غرباء الاطوار .. ما ديقلك ما والو .. هذا كله بسببك ... كانت باينة تكمل كيما هاك ...على كل حال شكرا أبي طريقة ... اصبحت أكل الكسكس بالخبز ... مستقبل زاهر .. حافي وبه الكثير من كوكب أكشنها يا دوري ...صحاب السيريو الموضوع فكاهي بحته لا داعي لمحاولة إحباطي ..سيريو لن ينجح الامر