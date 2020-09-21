قصتي مع أبي _ الصلاة _ أيمات المراهقة

في مراهقتي .. و مع خروج ابي الى التقاعد .. ولات خدمتو انا .. جازت عليه بيريودة هبل عليا فالصلاة .. كل همه .. اصبح هل صليت في المسجد او لا .. وانا شغل كنت بديت نتسوفج .. و لم اكن أصلي .. كان يدخل مور العشاء .. يقولي ما شفتكش فالجامع ؟.. اخبره انني كنت في الصف الاخير .. غير خلاصت الصلاة خرجت مباشرة .. لا أحب الحديث مع الناس .. والقيل و القال .. اخرج مسرعا .. و في طريقي الى المنزل .. اقوم بالتسبيح .. هي شغل باينة بلي راني نكذب .. قال " صحا وشنو هوما السور لي قراهم الامام ؟ " .. وانا اعلم ان الامام هاداك ما يحبش يطول .. سورة الفلق و الكافرون يحبهم بزاف .. قلت " الفلق و الكافرون " .. قمرت عليها .. و جات فالصواب .. قالي هادا مكان ؟ قلت نعم .. سيبون جا رايح لبيتو وانا رايح .. شغل سيبون سلكت .. ليناديني من جديد .. " ارواح ارواح .. وجيب السبتة معاك .. غلط في سورة الكافرون و صححلو لي موراه .. ما صليتش و تزيد تكذب " .. لالا شيخ نتا قاعد تلكك حاب تضربني .. قولهالي ملول .. غلط وصححلو .. نريح نعس فيه انا .. هاك اضرب وخلينا نروحو .. جامي شفت امام يغلط في سورة الكافرون .. ما فهمتش شكون دارو امام .. نورمالمون يحاوزوه .​