ordan
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- egybt
- الجنس
- ذكر
ماهي الطهارة المعنوية؟
هي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، ولا يمكن أن تتحقق الطهارة مع وجود نجس الشرك في القلب، كما قال جل وعل: ( يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ
[التوبة: 28].
بادر بالتسجيل الآن في دورة الطهارة (دورة مجانية) واحصل على شهادة إجتياز
للمشاركة في قناة التلجرام اضغط هنا
آخر تعديل: