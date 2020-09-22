السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإخوتي في الله لدي سؤال يتعلق بالجامعة وأتمنى ان ألقى الرد من أصحاب التخصص او من له اي علاقة بالجامعة من طالب او مدرس ..منذ الصغر لدي ميول للإعلام الألي و أريد ان أتخصص في هذا المجال ولكن لدي مشكلة اللغة الفرنسية حيث أني وهذه الأخيرة خطان متوازيان لا يلتقيان على عكس اللغة الانجليزية ، كما أني سمعت ان جامعة بومرداس تدرس بالإنجليزية ولكن قيل لي أنه فقط تخصص الالكترونيك فلو كان لأحدكم علم بالأمر ففضلا لو يخبرنيومن كان يدرس هذا التخصص في جامعة الهواري بومدين فل يعطني لمحة ولو بسيطة عن التخصص و مشكلة اللغة و إمكانية التأقلم معها .