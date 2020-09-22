بدون إجابة الدراسة الجامعية ومشكلة اللغة

اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
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الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي في الله لدي سؤال يتعلق بالجامعة وأتمنى ان ألقى الرد من أصحاب التخصص او من له اي علاقة بالجامعة من طالب او مدرس ..

منذ الصغر لدي ميول للإعلام الألي و أريد ان أتخصص في هذا المجال ولكن لدي مشكلة اللغة الفرنسية حيث أني وهذه الأخيرة خطان متوازيان لا يلتقيان على عكس اللغة الانجليزية ، كما أني سمعت ان جامعة بومرداس تدرس بالإنجليزية ولكن قيل لي أنه فقط تخصص الالكترونيك فلو كان لأحدكم علم بالأمر ففضلا لو يخبرني 🥺🥺💔.
ومن كان يدرس هذا التخصص في جامعة الهواري بومدين فل يعطني لمحة ولو بسيطة عن التخصص و مشكلة اللغة و إمكانية التأقلم معها . 😇😇🥺
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللغة ليست عائق في مجال التخصص اختي عليك حفظ كلمات المفتاح في التخصص و تتعلمها إذا لم تتعلمها هناك في الجامعة من يعلم اللغة اي دورات اللغة و هي تفتح كل عام في الجامعة أو دراسة في مدرسة خاصة اتعلم اللغات الأجنبية و جزاك الله خيرا على الموضوع القيم
 
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