حكايتي مع احد اولاد حومتي ... رجلة الزائفة .. أرخي روحك خو !

الجملة الجديدة التي اصبح يستعملها اصحاب الرجلة بكثرة .. زعما كي يكون يهدر معاك و يجي رايح .. قبل ذهابه يقولك " ياك ما يخصك والو ؟ " .. شغل يحس روحو هو لي حاكم الحومة كي يقولهالي .. اخبرته أنه مادام ابن حيي .. فلن ينقصني شيئ .. بدا يضحك .. و اخبرني أنه يجيب جوجما علاجالي نورمال .. ضحكت معه من جديد وضربت صدري بسكين وهمي .. شغل بيدي زعما ندڨ روحي بلموس علاجالك .. مات بلفرحة .. عزمني على حبة صاروخ .. زبطتلو وجهي .. خلاص خو ڨسرنا شوية عمبالك صح .. وليت صاحبي و دخلتني فالميليو .​