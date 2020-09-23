ايام البريمار__ الطفل الغني ___ إبنت أخينا !

بالحديث عن النقود .. كي كنا صغار كان يقرا معانا واحد برجوازي و يزوخ بزاف .. كل دورة يقوللنا بابا شرا طونوبيل جديدة .. بابا شرا موطو .. الخ .. شغل مخلوع .. وكانت تقرا معانا طفلة متحجبة فلبريمار .. كل ما نعرف عن اباها أنه اخينا .. ما يهدرش كامل يجي يديها ويروح .. كان يومها هذا الطفل يتكلم و عندنا و شرينا .. قالت له تلك الطفلة بالمزاح .. " بصح نتا شحال زواخ " .. بدا يضحك .. قاللها باباك واش عندو .. قالت له " يخت " .. يخت يا عمارك .. واحد ما فهم .. كلمة جديدة دخلت علينا .. لم نسمعها من قبل .. بدانا نقول له " اااه يا نزيم .. عندهم يخت " .. ونحن لا نعرف ما معناه .. هاداك لولد قاللها وشنو هادي طونوبيل ؟ قالتلو ايه .. وخلاتو .. مريض نتا تلعب مع الأخينا .. يخت ديراكت .. و بالعربية .. ماشي يوت ولا .. يخت شريكي .. ما يحلبكش .