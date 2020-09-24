كبير وجايح .. نعم ، لا ! المراهقة المتأخرة ! ماذا يحدث ؟

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
491
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تحية عطرة لجميع الاخوة ورواد وزوار واعضاء ومشرفي منتدى اللمة الجزائرية

موضوعي هذا اليوم والنقطة التي اردت ان اتناقش فيها معكم اخواني

تخص الاشخاص الذين كبر بهم السن ومايزالون يتصرفون

بتصرفات المرهقين

كبر بهم السن عوض ان يرشدون اصبحو اقل بتصرفاتهم حتى من المراهقين

دون الغوص في تفاصيل هذه التصرفات والتي نعرفها جميعا

بحسب رأيك ماهي الاسباب او الدوافع الحقيقية حتى اصبحو بهذه الحال ؟؟

ماهي طريقة توعية هذه الفئة للعدول عن تصرفاتهم ؟؟

هل المجتمع له سبب في الحال التي وصلو اليها ؟؟

هل هذه حالة مرضية ؟ ام توجد حالات نادرة مرضية والاخرى مفتعله ؟

هل صادفت مثل هذه الحالات ؟ ماذا كان رد فعلك ؟
وفي الاخير اترك لكم مساحة حرة لأقلامكم

تقبلو تحياتي
 
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