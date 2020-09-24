كبير وجايح .. نعم ، لا ! المراهقة المتأخرة ! ماذا يحدث ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..



تحية عطرة لجميع الاخوة ورواد وزوار واعضاء ومشرفي منتدى اللمة الجزائرية ​

موضوعي هذا اليوم والنقطة التي اردت ان اتناقش فيها معكم اخوانيتخص الاشخاص الذين كبر بهم السن ومايزالون يتصرفونبتصرفات المرهقينكبر بهم السن عوض ان يرشدون اصبحو اقل بتصرفاتهم حتى من المراهقيندون الغوص في تفاصيل هذه التصرفات والتي نعرفها جميعابحسب رأيك ماهي الاسباب او الدوافع الحقيقية حتى اصبحو بهذه الحال ؟؟ماهي طريقة توعية هذه الفئة للعدول عن تصرفاتهم ؟؟هل المجتمع له سبب في الحال التي وصلو اليها ؟؟هل هذه حالة مرضية ؟ ام توجد حالات نادرة مرضية والاخرى مفتعله ؟هل صادفت مثل هذه الحالات ؟ ماذا كان رد فعلك ؟وفي الاخير اترك لكم مساحة حرة لأقلامكمتقبلو تحياتي