من افضل الكتب التي قرأتها (فقط أنصت )

Download فقط أنصت pdf Download File فقط أنصت pdf

بسم الله الرحمان الرحيممارك جولستونسيساعدك هذا الكتاب على تحويل الأشخاص الذين يصعب عليك الوصول اليهم ويستحيل تعاملك معهم الى حلفاء وعملاء أفياء وزملاء مخلصين وأصدقاء العمر اذا كان هناك شخص ما في حياتك تريد الوصول اليه ولكنك لاتستطيع وهذا الأمر يفقدك صوابك اذااستطعت أن تجعل هذا الشخص يصل الى حالة ذهنية هادئة ومتفتحة فمن المرجح أن تتمكن من حل الخلافات بينكما سواء أظهرت هذه الخلافات على طاولة الاجتماعات أو الطعام في هذا الكتاب ستكتشف تقنيات فعالة ومختبرة على أرض الواقع لتجعل الناس يقومون بما تريد منهم القيام به مع هذا الكتاب ستجد أن القدرة على النجاح موجودة بين يديك .”لتحميل الكتاب pdf :