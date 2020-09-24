من افضل الكتب التي قرأتها (فقط أنصت )

Chenoui12
:: عضو منتسِب ::
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- 24 سبتمبر 2020
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- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
كتاب فقط أنصت (مارك جولستون )
نبذة الناشر :
سيساعدك هذا الكتاب على تحويل الأشخاص الذين يصعب عليك الوصول اليهم ويستحيل تعاملك معهم الى حلفاء وعملاء أفياء وزملاء مخلصين وأصدقاء العمر اذا كان هناك شخص ما في حياتك تريد الوصول اليه ولكنك لاتستطيع وهذا الأمر يفقدك صوابك اذا
استطعت أن تجعل هذا الشخص يصل الى حالة ذهنية هادئة ومتفتحة فمن المرجح أن تتمكن من حل الخلافات بينكما سواء أظهرت هذه الخلافات على طاولة الاجتماعات أو الطعام في هذا الكتاب ستكتشف تقنيات فعالة ومختبرة على أرض الواقع لتجعل الناس يقومون بما تريد منهم القيام به مع هذا الكتاب ستجد أن القدرة على النجاح موجودة بين يديك .”
لتحميل الكتاب pdf :
كتاب فقط أنصت (مارك جولستون )
نبذة الناشر :
سيساعدك هذا الكتاب على تحويل الأشخاص الذين يصعب عليك الوصول اليهم ويستحيل تعاملك معهم الى حلفاء وعملاء أفياء وزملاء مخلصين وأصدقاء العمر اذا كان هناك شخص ما في حياتك تريد الوصول اليه ولكنك لاتستطيع وهذا الأمر يفقدك صوابك اذا
استطعت أن تجعل هذا الشخص يصل الى حالة ذهنية هادئة ومتفتحة فمن المرجح أن تتمكن من حل الخلافات بينكما سواء أظهرت هذه الخلافات على طاولة الاجتماعات أو الطعام في هذا الكتاب ستكتشف تقنيات فعالة ومختبرة على أرض الواقع لتجعل الناس يقومون بما تريد منهم القيام به مع هذا الكتاب ستجد أن القدرة على النجاح موجودة بين يديك .”
لتحميل الكتاب pdf :