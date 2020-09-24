نعمة الهداية للسنة



قال ابن القيم رحمه الله: "دخلت يوما على بعض أصحابنا، وقد حصل له وجد أبكاه. فسألته عنه؟ فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها، والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة، وموافقة العقل الصريح، والفطرة السليمة، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسرني ذلك حتى أبكاني". مدارج السالكين (127/3)



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله