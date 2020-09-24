نعمة الهداية للسنة

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
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ذكر
نعمة الهداية للسنة

قال ابن القيم رحمه الله: "دخلت يوما على بعض أصحابنا، وقد حصل له وجد أبكاه. فسألته عنه؟ فقال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها، والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة، وموافقة العقل الصريح، والفطرة السليمة، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسرني ذلك حتى أبكاني". مدارج السالكين (127/3)

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,741
النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع رائع جدا سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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