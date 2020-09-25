Ma$Ter
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هل من داع، هل من سائل، هل من تائب
*عن جابر رضي الله عنهما قـال: سَمِعْتُ رسـول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: ❪❪ إنَّ فـي اللَّيْلِ لَسَاعَـةً، لا يُوَافِقُها رَجُـلٌ مُسْلِـمٌ يَسألُ اللهَ تَـعَـالَـى خَيْرًا مِـنْ أمْـرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلّا أعْطاهُ إيَّاهُ، وَذَلِڪَ ڪُلَّ لَيْلَةٍ ❫❫.*
[ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٧) ]
*عَنْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَُة رَضيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الُنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَعَلَى آلِـهِ وَسَـلَّـمَ يَـقُـولُ: ❪❪ أَقُْــرَبُ مَــا يَڪُونُ الـرَّبُّ مـنَ الـعَـبْدِ فِي جَـوْفِ اللَّيْـلِ الآخـرِ، فـإِنْ اسْتَطَعتَ أَنْ تَڪـونَ مِمـنْ يَذْڪـرُ اللهَ فِي تِلْڪَ السَّاعَةِ فَڪُن ❫❫.*
[ صححه الألباني في المشڪاة (١٢٢٩)، والوادعي في الصحيح المسند (٩١/٢) ]
*وعـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ❪❪ ينزل ربُّنا تبارڪ وتـعـالـى ڪل لـيلـة إلى السماء الـدنيا حين يبقى ثـلـث الليل الآخــر، فـيـقـول: مـن يـدعـونـي فـأستجـيب لـه، ومـن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له ❫❫.*
[ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٨) ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
*« والناس في آخر الليل يڪون في قلوبهم مـنَ التّوجُه والتقرب والرّقة، ما لا يوجد في غير ذلڪ الوقت، وهذا مناسب لنزولـه إلى السماء الدنيا، وقـولـه: هـل مـن داع، هل من سائل، هل من تائب ».*
[ مجموع الفتاوى (٥/ ١٣٠-١٣١) ]
*عن جابر رضي الله عنهما قـال: سَمِعْتُ رسـول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: ❪❪ إنَّ فـي اللَّيْلِ لَسَاعَـةً، لا يُوَافِقُها رَجُـلٌ مُسْلِـمٌ يَسألُ اللهَ تَـعَـالَـى خَيْرًا مِـنْ أمْـرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلّا أعْطاهُ إيَّاهُ، وَذَلِڪَ ڪُلَّ لَيْلَةٍ ❫❫.*
[ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٧) ]
*عَنْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَُة رَضيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الُنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَعَلَى آلِـهِ وَسَـلَّـمَ يَـقُـولُ: ❪❪ أَقُْــرَبُ مَــا يَڪُونُ الـرَّبُّ مـنَ الـعَـبْدِ فِي جَـوْفِ اللَّيْـلِ الآخـرِ، فـإِنْ اسْتَطَعتَ أَنْ تَڪـونَ مِمـنْ يَذْڪـرُ اللهَ فِي تِلْڪَ السَّاعَةِ فَڪُن ❫❫.*
[ صححه الألباني في المشڪاة (١٢٢٩)، والوادعي في الصحيح المسند (٩١/٢) ]
*وعـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ❪❪ ينزل ربُّنا تبارڪ وتـعـالـى ڪل لـيلـة إلى السماء الـدنيا حين يبقى ثـلـث الليل الآخــر، فـيـقـول: مـن يـدعـونـي فـأستجـيب لـه، ومـن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له ❫❫.*
[ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٨) ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
*« والناس في آخر الليل يڪون في قلوبهم مـنَ التّوجُه والتقرب والرّقة، ما لا يوجد في غير ذلڪ الوقت، وهذا مناسب لنزولـه إلى السماء الدنيا، وقـولـه: هـل مـن داع، هل من سائل، هل من تائب ».*
[ مجموع الفتاوى (٥/ ١٣٠-١٣١) ]