📌 هل من داع، هل من سائل، هل من تائب

Ma$Ter

Ma$Ter

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📌 هل من داع، هل من سائل، هل من تائب

🔸 *عن جابر رضي الله عنهما قـال: سَمِعْتُ رسـول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: ❪❪ إنَّ فـي اللَّيْلِ لَسَاعَـةً، لا يُوَافِقُها رَجُـلٌ مُسْلِـمٌ يَسألُ اللهَ تَـعَـالَـى خَيْرًا مِـنْ أمْـرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلّا أعْطاهُ إيَّاهُ، وَذَلِڪَ ڪُلَّ لَيْلَةٍ ❫❫.*

📚 [ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٧) ]


🔹 *عَنْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَُة رَضيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الُنَّبِيَّ صَلَّى اللَّ‍هُ عَلَيْه وَعَلَى آلِـهِ وَسَـلَّـمَ يَـقُـولُ: ❪❪ أَقُْــرَبُ مَــا يَڪُونُ الـرَّبُّ مـنَ الـعَـبْدِ فِي جَـوْفِ اللَّيْـلِ الآخـرِ، فـإِنْ اسْتَطَعتَ أَنْ تَڪـونَ مِمـنْ يَذْڪـرُ اللهَ فِي تِلْڪَ السَّاعَةِ فَڪُن ❫❫.*

📚 [ صححه الألباني في المشڪاة (١٢٢٩)، والوادعي في الصحيح المسند (٩١/٢) ]


🔸 *وعـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ❪❪ ينزل ربُّنا تبارڪ وتـعـالـى ڪل لـيلـة إلى السماء الـدنيا حين يبقى ثـلـث الليل الآخــر، فـيـقـول: مـن يـدعـونـي فـأستجـيب لـه، ومـن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له ❫❫.*

📚 [ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٨) ]

✍🏻 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

*« والناس في آخر الليل يڪون في قلوبهم مـنَ التّوجُه والتقرب والرّقة، ما لا يوجد في غير ذلڪ الوقت، وهذا مناسب لنزولـه إلى السماء الدنيا، وقـولـه: هـل مـن داع، هل من سائل، هل من تائب ».*

📚 [ مجموع الفتاوى (٥/ ١٣٠-١٣١) ]
 
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