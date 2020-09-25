هل من داع، هل من سائل، هل من تائب هل من داع، هل من سائل، هل من تائب

❪❪ إنَّ فـي اللَّيْلِ لَسَاعَـةً، لا يُوَافِقُها رَجُـلٌ مُسْلِـمٌ يَسألُ اللهَ تَـعَـالَـى خَيْرًا مِـنْ أمْـرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلّا أعْطاهُ إيَّاهُ، وَذَلِڪَ ڪُلَّ لَيْلَةٍ ❫❫.*

[ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٧) ] [ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٧) ]

❪❪ أَقُْــرَبُ مَــا يَڪُونُ الـرَّبُّ مـنَ الـعَـبْدِ فِي جَـوْفِ اللَّيْـلِ الآخـرِ، فـإِنْ اسْتَطَعتَ أَنْ تَڪـونَ مِمـنْ يَذْڪـرُ اللهَ فِي تِلْڪَ السَّاعَةِ فَڪُن ❫❫.*

[ صححه الألباني في المشڪاة (١٢٢٩)، والوادعي في الصحيح المسند (٩١/٢) ] [ صححه الألباني في المشڪاة (١٢٢٩)، والوادعي في الصحيح المسند (٩١/٢) ]

❪❪ ينزل ربُّنا تبارڪ وتـعـالـى ڪل لـيلـة إلى السماء الـدنيا حين يبقى ثـلـث الليل الآخــر، فـيـقـول: مـن يـدعـونـي فـأستجـيب لـه، ومـن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له ❫❫.*

[ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٨) ] [ رواه مسلم في صحيحه (٧٥٨) ]

*« والناس في آخر الليل يڪون في قلوبهم مـنَ التّوجُه والتقرب والرّقة، ما لا يوجد في غير ذلڪ الوقت، وهذا مناسب لنزولـه إلى السماء الدنيا، وقـولـه: هـل مـن داع، هل من سائل، هل من تائب ».*