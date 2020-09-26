شــــر الحـــســـــد



نْصَلِّي عْلَى نبينَا رْفــيـعْ المْقــــــامْ وْنْـســلّـــــــــمْ



شْفيعي محمد بيهْ يْحْلى لْــكْـلامْ وبِــيــهْ نْـقَــدّْمْ



رْضاةْ الوالْدينْ والله وْكيــلْـكْ يا بْغيتْ تْـغــْـنْـــــمْ



افْطْنْ يا ناوي الخيرْ وْاعْـقـْـل وخلّيكْ مْـتْــــــبـسّْم



فِي وجه عْدُوكْ وْلوْ كَــانْ خـاطْــــــرْكْ مْــضْيُـومْ



زْمَانكْ زْمانْ لْحسْـــــدْ بْلا مَا تْــحـْزْنْ وَلاَتخـمّْــــــمْ



الزّْمانْ يْدور ويْـبَـدّْلْ وْباقي لـحسـدْ فِي بْـنــادمْ



عينْ شافْــتْ عينْ مـا شافْتْ يـــا بْغيتْ تســلْــمْ



الْفاهْمْ يـفهمْ وْالْمْسْخوطْ لا هْـداه الله ولاحشمْ



الحاسد ما يْطْفِي نَاره سْلامْ مْرْشوشْ بْالغـيـومْ



لْكْلامْ كْلامْ حْكِيمْ وْلْقْلْـبْ قْـلْـبْ ذيــب مَــحـــــرومْ



فْرْحْتْكْ عْزَاهْ وْخيمْـــتْـــــهْ بالبْكَى وْالنّـواحْ مَــأْتْـــــمْ



وْيُومْ يْعثرْ جْوادْكْ بـيـكْ يْولّـي نْهـارْه مـــوسْـــــــمْ



لا رْفْدْ همّْ وْيُومْ تْموتْ يْهْمْهْمْ وْيقول الله يْرحــــــمْ



داخْلْ عليكْ ضيفْ يْسلّْمْ وْبْلفْعَى وْسمّْها مْــــــحْزّْمْ



يْلْويهَا عْلَى عُنْقْكْ وْيْقُـــــول بيها نْـــداوِي وْنـْعـــزّْمْ



يْسْقي مْنْ دَارْ غِيرْهْ وْيْقولْ حْــــســـــبْتُه مَـاء زْمْــــزْمْ



يْـحـُطّْ يْدُّو عْلَى رْحاكْ وْيْـــقــــــــولْ بَـاغِي نْـتْــــيـمّْمْ



باللّْيلْ يْباتْ يْحْــــــفَــرْ لِـيـكْ وْفالــصّْبـــاحْ يْـــــــــــرْدْمْ



حيلْتُو حـــيــــــــلْةْ فَارْ هــارْب مْنْ عْقْرْبْ مْسْـــمـّْـــــمْ



يْرمِى رُوحُه فِي قَاع الـبِيرْ وْعلــيـــك مقنّف ويْـــــلومْ



هَالْكْ روحْـــــــهْ عَلى رزقْ غـــيرْهْ وْشي ما يْــــــــــدُومْ



ما ضْرْبْ للْعْقُوبَة حْســـــــابْ وَلا فكّْرْ فْالحيّْ القَيُّــومْ





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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاشارككم إخواني قصيدة زجلية باللهجة المغربية الوجدية عن داء الحسد كتبتها قبل سنة عندما تأديت كثيراً من رهط من الحُساد الذين ظهرت البغضاء من افواههم وما تُخفي صدورهم اعظمالحسد كان ولا زال ولكننا نسهو ولا نكاد نطمئن لقوم نحسبهم احبابا واصحابا لنا حتى يفاجؤونا بتصرفات منبعها هاد الداء الذي به قُتل اول بني آدم على الأرض