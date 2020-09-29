راني حايرة شا نخير من حلويات 😞help me pleaz🙏

ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
79
النقاط
9
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام جميل 😇💙✨
كيف حالكن ؟
حبيت تساعدوني تمدولي ثلاث انواع حلويات نجاح مليحة للضيف واقتصادية


لانوا حرت خاصة انوا انا حنطيبوا ومنيش حابة نخسر اهلي في دراهم ومنها تكون حلويات بنينة ومستورة 😹

ممكن تدرجوهالي بمكونات وصور وطريقة


بعيدا عن مقروط وغريبية وصابلي وتشارك عريان ومسكر وهليلات قوفريط و مشوك حااااابة تنويييييع اخر
 
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