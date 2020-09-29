راني حايرة شا نخير من حلويات 😞help me pleaz🙏

ظل سيريالية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 أوت 2019
- المشاركات
- 79
- النقاط
- 9
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سلام جميل
كيف حالكن ؟
حبيت تساعدوني تمدولي ثلاث انواع حلويات نجاح مليحة للضيف واقتصادية
لانوا حرت خاصة انوا انا حنطيبوا ومنيش حابة نخسر اهلي في دراهم ومنها تكون حلويات بنينة ومستورة
ممكن تدرجوهالي بمكونات وصور وطريقة
بعيدا عن مقروط وغريبية وصابلي وتشارك عريان ومسكر وهليلات قوفريط و مشوك حااااابة تنويييييع اخر
كيف حالكن ؟
حبيت تساعدوني تمدولي ثلاث انواع حلويات نجاح مليحة للضيف واقتصادية
لانوا حرت خاصة انوا انا حنطيبوا ومنيش حابة نخسر اهلي في دراهم ومنها تكون حلويات بنينة ومستورة
ممكن تدرجوهالي بمكونات وصور وطريقة
بعيدا عن مقروط وغريبية وصابلي وتشارك عريان ومسكر وهليلات قوفريط و مشوك حااااابة تنويييييع اخر