bouziddz
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,864
- النقاط
- 543
- محل الإقامة
- Boumerdes
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500 € بايسيرا للبيع مقابل CCP
سعر البيع: 1€ = 209 دج
كامل المبلغ = 208 دج
لا توجد عمولة
المصدر (Freelancing)
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة
ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية
متوفر 500 € بايسيرا للبيع مقابل CCP
سعر البيع: 1€ = 209 دج
كامل المبلغ = 208 دج
لا توجد عمولة
المصدر (Freelancing)
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة
ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية