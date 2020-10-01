هل نحن شعب فريد من نوعه ـ نحي الغمة و عطينا رأيك

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 12,714
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
ايها الشهب الجزائري
هل فعلا انت فريد من نوعه
هل انت تجمع كل الغرائب
وتجمع كل الجنون
و تجمع كل المتناقضات
أم الإعلام يسوق لهذا المفهوم الخاطيء
شوف الفيديو
ضربها بضحكة
و اعطينا رأيك
ايها الشهب الجزائري
هل فعلا انت فريد من نوعه
هل انت تجمع كل الغرائب
وتجمع كل الجنون
و تجمع كل المتناقضات
أم الإعلام يسوق لهذا المفهوم الخاطيء
شوف الفيديو
ضربها بضحكة
و اعطينا رأيك