هل نحن شعب فريد من نوعه ـ نحي الغمة و عطينا رأيك

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,714
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
ايها الشهب الجزائري
هل فعلا انت فريد من نوعه
هل انت تجمع كل الغرائب
وتجمع كل الجنون
و تجمع كل المتناقضات

أم الإعلام يسوق لهذا المفهوم الخاطيء
شوف الفيديو
ضربها بضحكة
و اعطينا رأيك

 
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