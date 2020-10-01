" ‹ بَين الخَيالِ و َ الواقِع و َ الجنُون ... عُقـــول البَــــعض تَحوم › " !

ظل سيريالية
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السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اولا اتذكر كلماتي هاته لما كتبتها كانت لاجل واقعة حدث لي مع فتاة حيث استهزءت بي وبالتعبيري الذي كان يتحدث عن ظاهرة ناقشناها طلبا من أستاذ الادب العربي ؛ ووقتها قلت لها سنرى ظنا منها انني اقصد انا أتقن التعبير واللغة احسن منك وانما قصدت نقاش ...والحمد لله أتت الأيام برهانا وكما يقول اامثل انقلب السحر على ساحر سخريتها رجعت عليها والان انا اتقدم في مجال العلمي وهي تعاني بين جدران غرفتها الاربعة ....كلامي هذا ليس غليلا منها وانما دعواتي لها ان تجد من يحميها و جُل اهتمامي هو معاني هاته الكلمات التي كتبتها قاصدة بها شيىء اخفي معانيه بين الجمل ...ولم استطع بوح به مباشرة اتمنى ان تتمعنوا فيها
الخيال و الواقع وأوسطهما الجنون .... ثلاث مصطلحات أصبحنا نراها
الآن ; أقصدُ بهذا فِئة الجِيل الجديدَ ..
نبدأ بفتياتنا ولعلهن أقرب وضوحًا لي لأفسر
فتاة اليوم وبهذا أخُصُ على بعضِهن ... تتقلب في خيال بأن تعيش كالمسلسلات تركية
نعيم خرافي وقطن ذهبي .! هنا أترک مجال لفتح نقاشكم كي لا أظلم .
الجنون ترى بهلوانية أمامك تمشي في شارع ×•× لا أقصد اهانة وانما مبالغتهن لا وصفي
التيك تووک نعم معناه دقائق تمر في بحركم أسود كما قيل لا غدر كغدر البحر و لا حقد كحقد الجمل ..!
أترك هنا سؤال أين حياء او باحرى ما الجمال في هذا او بمعنى أدق يا بعض رجال من يبنون حياتهم على قطعة سكر
احترقت بالنار ..فصارت مره
الواقع صحيح انه قاسي للفتاة >•< لكن له جزاء [ افتح عارضتين هنا لآ يعني الواقع دفن الجمال وهدم الابداع [
الشباب وا الشباب حطبة خيال وقعت على جنونهم ...أترك تعليق لكم
لذا أود من الاعضاء تعليق و تعمق في عنوان و تطبقه على فتاة و الشاب
اولا اتذكر كلماتي هاته لما كتبتها كانت لاجل واقعة حدث لي مع فتاة حيث استهزءت بي وبالتعبيري الذي كان يتحدث عن ظاهرة ناقشناها طلبا من أستاذ الادب العربي ؛ ووقتها قلت لها سنرى ظنا منها انني اقصد انا أتقن التعبير واللغة احسن منك وانما قصدت نقاش ...والحمد لله أتت الأيام برهانا وكما يقول اامثل انقلب السحر على ساحر سخريتها رجعت عليها والان انا اتقدم في مجال العلمي وهي تعاني بين جدران غرفتها الاربعة ....كلامي هذا ليس غليلا منها وانما دعواتي لها ان تجد من يحميها و جُل اهتمامي هو معاني هاته الكلمات التي كتبتها قاصدة بها شيىء اخفي معانيه بين الجمل ...ولم استطع بوح به مباشرة اتمنى ان تتمعنوا فيها
الخيال و الواقع وأوسطهما الجنون .... ثلاث مصطلحات أصبحنا نراها
الآن ; أقصدُ بهذا فِئة الجِيل الجديدَ ..
نبدأ بفتياتنا ولعلهن أقرب وضوحًا لي لأفسر
فتاة اليوم وبهذا أخُصُ على بعضِهن ... تتقلب في خيال بأن تعيش كالمسلسلات تركية
نعيم خرافي وقطن ذهبي .! هنا أترک مجال لفتح نقاشكم كي لا أظلم .
الجنون ترى بهلوانية أمامك تمشي في شارع ×•× لا أقصد اهانة وانما مبالغتهن لا وصفي
التيك تووک نعم معناه دقائق تمر في بحركم أسود كما قيل لا غدر كغدر البحر و لا حقد كحقد الجمل ..!
أترك هنا سؤال أين حياء او باحرى ما الجمال في هذا او بمعنى أدق يا بعض رجال من يبنون حياتهم على قطعة سكر
احترقت بالنار ..فصارت مره
الواقع صحيح انه قاسي للفتاة >•< لكن له جزاء [ افتح عارضتين هنا لآ يعني الواقع دفن الجمال وهدم الابداع [
الشباب وا الشباب حطبة خيال وقعت على جنونهم ...أترك تعليق لكم
لذا أود من الاعضاء تعليق و تعمق في عنوان و تطبقه على فتاة و الشاب