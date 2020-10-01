" ‹ بَين الخَيالِ و َ الواقِع و َ الجنُون ... عُقـــول البَــــعض تَحوم › " !

السلام عليكم و رحمة الله وبركاتهاولا اتذكر كلماتي هاته لما كتبتها كانت لاجل واقعة حدث لي مع فتاة حيث استهزءت بي وبالتعبيري الذي كان يتحدث عن ظاهرة ناقشناها طلبا من أستاذ الادب العربي ؛ ووقتها قلت لها سنرى ظنا منها انني اقصد انا أتقن التعبير واللغة احسن منك وانما قصدت نقاش ...والحمد لله أتت الأيام برهانا وكما يقول اامثل انقلب السحر على ساحر سخريتها رجعت عليها والان انا اتقدم في مجال العلمي وهي تعاني بين جدران غرفتها الاربعة ....كلامي هذا ليس غليلا منها وانما دعواتي لها ان تجد من يحميهاو جُل اهتمامي هو معاني هاته الكلمات التي كتبتها قاصدة بها شيىء اخفي معانيه بين الجمل ...ولم استطع بوح به مباشرة اتمنى ان تتمعنوا فيهاالخيال و الواقع وأوسطهما الجنون .... ثلاث مصطلحات أصبحنا نراهاالآن ; أقصدُ بهذا فِئة الجِيل الجديدَ ..نبدأ بفتياتنا ولعلهن أقرب وضوحًا لي لأفسرفتاة اليوم وبهذا أخُصُ على بعضِهن ... تتقلب في خيال بأن تعيش كالمسلسلات تركيةنعيم خرافي وقطن ذهبي .! هنا أترک مجال لفتح نقاشكم كي لا أظلم .الجنون ترى بهلوانية أمامك تمشي في شارع ×•× لا أقصد اهانة وانما مبالغتهن لا وصفيالتيك تووک نعم معناه دقائق تمر في بحركم أسود كما قيل لا غدر كغدر البحر و لا حقد كحقد الجمل ..!أترك هنا سؤال أين حياء او باحرى ما الجمال في هذا او بمعنى أدق يا بعض رجال من يبنون حياتهم على قطعة سكراحترقت بالنار ..فصارت مره‍الواقع صحيح انه قاسي للفتاة >•< لكن له جزاء [ افتح عارضتين هنا لآ يعني الواقع دفن الجمال وهدم الابداع [الشباب وا الشباب حطبة خيال وقعت على جنونهم ...أترك تعليق لكملذا أود من الاعضاء تعليق و تعمق في عنوان و تطبقه على فتاة و الشاب