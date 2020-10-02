أيتها العصافير والبلابل ...

كانت لحظات رائعة... حينما تجلس فى بستان كله أشجار ، وورود وأزهار متعددة الألوان ... وتكتمل هذه الصورة الجميلة، بنسمات جميلة معتدلة لا هى حارة ولاباردة .... مع أصوات وغناء وشدو البابل والعصافير ...

كنت أتأمل تلك الصورة الرائعة .. وأقول الحمد لله الذى ألهم هذه المخلوقات الصغيرة .. أن تسعدنا بزقزقتها وغناءها وتغريدها .. نعم هى تسبح بحمد المولى عزوجل .. لكننا معشرالبشر لانفقه تسبيحها .. وهنا يجب أن نذكركيف كانت ردة فعل سليمان عليه السلام حينما مرعلى وادى النمل كماجاء فى سورة النمل بقوله تعالى : (( حتى إذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يا أيها النمل إدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون ، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكرنعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين )) صدق الله العظيم ..

علينا دائما أن نشكر الله عزوجل على هذه النعم التى لاتعد ولاتحصى ..فتلك اللحظات الرائعة قلت لتلك العصافيروالبلابل فلله درك .. لاتغادرى المكان دعينى أتأملك وأنتى تزغردين بألحانك العذبة .. دعينى أطرب معك فرحا مسروا .. نعم أنتى أعطاك الله تعالى حرية مطلقة من كل قيد .. لك أن تختارى الشجرة والغصن كى تبنى عليه اعشاشك .. لكننا نحن البشر مقيدين بكثير من القوانين والأعراف لانستطيع أن نجاريك فى هذه الحرية .. فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والأولين والآخرين محمدبن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..

جمعتكم طيبة مباركة ..