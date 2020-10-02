إليك ... لن أعتذر !

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
602
النقاط
51
العمر
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محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
حين تقفين على ناصية الجرح أيتها السيدة المحترمة، اعلمي علما يقينا​

إن الحرف حين يكتب قبل أن يُكتب يقرأ، وحين تقرئينه لا تستمتعي بلحن الاسترجاع فقط،​

وإنما اقرئي الكلمات التي تطل دونما اجترار، لتوثق ما أريده انا، لا ما تريدينه أنتي !​

أنا شموخ الحضور،
ورهبته،
سجود المتن، وقصته
أصرح بكامل أناقتي:
لن أعتذر،
فاحملي حرفك الغجري،
والتقطي من أبجديتي،
ما يعينكِ على المواصله،
فالرجل الذي أغرقته في بحر الهوى،
ولفظ جثته في ممرات العابرين،
ليس أنا.
لذا لن أعتذر!
مواثيقكِ كانت لهمْ
لفظا آسرا،
يدا مخاتله،
ونظرة هامت لها عشائر الرجال،
صدقيني
لن أقطع يدي،
وأزرع فيّ لوثة منكِ سافره،
أنا بهج الألوان،
عطر الرجولة،
همس الخواطر،
وحمام حلق في روض السنا،
أنا رسائل الأشواق المعتقة،
نبيذ الحنين وأسره،
عبق نسيم الصبا.
أنا الورد المتجدد،
ربيع لا مناص منه،
حضن،
دفء،
لغة، بغير لفظ مسترسل!
ما زلت تنتظرين اعتذاري!
إليكِ ابتسامتي،
فيها تتفتح الصباحات،
قهوة ويد حانية،
ما الصباحات دوني إلا مراء،
في كنف الرجوله،
لا يمكن أن يكون غائبآ!

إليكِ لن أعتذر

بقلمي .​
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,853
النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات من درر الياقوت و المرجان مكسوة بعبق الذهب و الفضة سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
منى كريم

منى كريم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
76
النقاط
5
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
واااو واااو واااو
بسم الله ماشاء الله
اخذتني لعالم ثاني والله
جميل جدا لا تعتذر سيدي ان لم تكن مخطأ ذلك حقك
😇في حفظ الرحمن
 
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