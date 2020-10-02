تصرين على بطولة هزلية ، في مسرحية عبثية !

على مسرح هزلي

كل ما عليه زائف

خشبته بالية

ستائره مهترئة

جمهوره سراب

ابطاله من ورق

كلماته رياء

مقاعده هواء

أقف محتارا

هل أُسدِل الستار

؟؟؟

تقفين انتِ بكبرياء

لتلعبين دور البطولة

مُخرِجٌ ملعون

يجيد العبث في النساء

يوسوس لسذاجتك

لِتتمرد نرجسيتك

و يتعملق كبرياؤك

فتصرين على بطولة هزلية

في مسرحية عبثية

فصولها جدلية

نهايتها مأساوية

لتصلين مجد وهمي

على اعتابه نهايتك المحتومة​