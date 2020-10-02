إحذر عدوك مرة وإحذر صديقك ألف مرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة





يقول المثل:



احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة فإن انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة



ومثل أخر:



اللهم قني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم





اعتقد ان من قال هذاالمثل هو صاحب تجربة مريرة مع صديق عزيز تحول بين عشية وضحاها الى عدو يعرف كلالاسرار والا لما بالغ في التحذير من الاصدقاء اكثر من الاعداء0



ونحن وعندما نسمع بهذا المثل هل نأخذه على محمل الجد ونتوجس خيفة من اصدقائنا ونظن بهم



الظنون على مبدأ ان الاحتياط واجب0



ام ننتظر حتى تقع الفاس في الرأس0



ام ان هذه مجرد اوهام فالصديق سيحافظ على اسرارك مهما كان بينكم من اختلاف او مشاحنات



وهل لو اصبح العدو صديقا ستنسى كل مافعل معك ام ستكون حذر معه خوفا من تقلبه معك



او نعيد السؤال بطريقة اخرى ونقول 0هل فكرت يوما ان صديقك هذا قد يكون عدوك غدا؟او عدوك قد يتحول لصديقك؟



و يكن هذا حوار مفتوحا ننقاش فيه هذه الكلمات



وهل سبق لاحد ان غدر به صديقه / صديقتها ؟؟؟؟؟



منتظرة ارائكم