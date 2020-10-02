حارب الاكتآب... !

في هذا الزمن يعاني الكثير من الناس من الاكتآب،



فتجد البعض وبالرغم من الحياة الرغدة،إلا أن هناك



شيئا ما يسكن في أعماق نفسه،عالم آخر لا يشعر به



ولا يراه أحد سواه،فيجره إلى دوامة الاكتآب فتكون



الأسباب:



● الشعور بالحزن الدائم والغير مبرر،في كل وقت،وفي



كل لحظة.



●عدم الفضفضة والحديث مع أي شخص يستحق



الثقة،فيظل الكتمان الطويل هو أكبر سبب للوقوع



في الكآبة.



● العزلة وعدم مخالطة الناس ،بحجة أنه يضيق



كثيرا من رؤيتهم،حتى يعتريه النفور الكامل من



المجتمع.



●الاقتناع التام ،بأن لا نجاة أبدا من الاكتآب ،بالرغم



من أنه يمكن التخلص منه،إذا رغب المصاب به ذلك.



●التفكير بسلبية وعدم التفاؤل في الحياة،شحنة



سالبة تجذب المكتئب للاكتآب أكثر فأكثر،فلا مناص له



أبدا.

لهذا وجب محاربة هذه الأسباب للتخلص منه،فهي بكل



تأكيد تجر للاكتآب الذي من أعراضه:



الحزن الدائم،والنوم الطويل،والانعزال عن المجتمع،و



الكسل المفرط،والسلبية والتشاؤم.



فمن أراد التخلص منه سيتخلص منه وبكل سهولة



أيضا،كل مايجب عليه فعله هو:



●التفكير بإيجابية وثقة.



●مخالطة الناس.



●تجربة أنشطة مختلفة.



●مصاحبة الناس الذين يجلبون السعادة في الحياة.



●والأهم من كل هذا وذاك هي الرغبة،فعندما تكون



هناك رغبة للتخلص منه ،فإنه يمكن هذا وبكل سهولة.



وفي الختام يمكن التخلص من الاكتآب بالعزيمة



والاصرار،و بإذن الله سيشفى من يحاول.​