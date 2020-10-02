بحثت عنكِ !؟

في الليلِ

أجلسُ على مقعدي

أفتحُ كتاباً

أقلبُ الصفحات

أسيرُ بين الجُمَلِ و الفقراتِ

أبحثُ عنكِ بين الكلمات

أفسرِ معانيها علِّي أجدكِ داخلها

أُفصُّلها حرفاً حرفاً

فلا أتركُ همزةً و لا شدةً و لا سكوناً

إلا و أسألُها عنكِ

ثم أمضى أبحثُ عنكِ ما بين السطور

على الفواصل

خلف علامات الإستفهام

اُنادي عليكِ بكل حروف النداء

حتى حروف العلة سألتها عنكِ

عَطفتْ عليَّ حروفُ العطف

و استَعجبتْ من أمري أداةُ التعجب

و بعد كل هذا العناء

استوقفتني النقطة

فقالت

من تبحث عنها جمعت

حروفَ كل الأبجديات

نَظْمَ شعراءِ الكونِ

و تفسيرَ كل اللغات

ألحانَ موسيقى الخلود

و بكاءَ و حزنَ النايات

هي الاهاتُ، هي الضحكاتُ

هي الأزهارُ، هي الورداتُ

هي الأشجارُ، هي الغاباتُ

هي نهرُ النيلِ و دجلةُ و الفراتُ

هي الساعاتُ، هي الدقائقُ، هي اللحظات

هي كل ما على البسيطةِ من ثقافات

هي انصهارُ كل الحضارات

هي الشُهبُ، هي النجومُ، هي الكواكبُ و المجراتُ

هي اختصارُ ما بين الأرضِ و السماوات

كلُّ من سَبقكَ باحثاً عنها

هلكَ و مات

فعُدْ أدراجَك يا ولدي

لا تكنْ كمن سبقكَ.. مأساة

لا تُلقى بيدكَ إلى تهلكةٍ

بِبحثكَ عن سرابٍ و شتات​