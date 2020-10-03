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يقال ان قلة القاء دواء للمتاحبين ...

عندما تحُب شخصاً ويكون الحظ بخيلاً باللقاءات بينكما،ثق بأن حُبك لهذا الشخص سيكون أعمق من حب شخصين يلتقيان كل يوم، حين نلتقي بمن نحب بقلّة، فإن جنوننا بهم يزيد، نحافظ على القميص الذي التصقت به رائحة من نحب حتى اللقاء القادم، ونتذكر كل كلمة ونفس ونحن بجانبهم وقد نحلم بذلك اللقاء ، سيكون ذالك اللقاء عزيزا ، به تفاصيل تبقى في اعماق ذكارتنا ، لا تمحى ولاتنسى ، يترك لنا اثآرآ تنحت داخل مخليتنا ، يترك عطرا يندثر في نفوسنا ، به دواء يمحي كل داء ،

كانت تلك مجرد بضعة اسطر مني تصف قلة اللقاء ، وكم الحب والصفاء .​