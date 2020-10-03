انا الوحيدة التي اعرف كواليسها

اريد الكتابة هل ايضا ستلوموننيهل ايضا ستقولون اني مخطأت هل ايضا.... ليس كل من كتب عن الحب.. يحب شخص معين او شخص ما.........انا فتاة اتلذذ برأيت عتابكم الصامت... اتللذ حين يخيب ظنكم هه يالها من معضلة على كل لاترككم مع جديدي.....قلبي ينبض من جديد... تفجر.. كقنبلة ذرية....كان ساكنا كان موحشا كان مضلما... كان باردالتدب به الحياة بعد مجيئك....ايها المحترم عفوا..... هل يمكننا التحدث على انفراد.......هل يمكننا التحدث على انفراد بينما الناس ينظرون لنا....هل يمكننا التحدث على انفراد لاقول لك احلامي التي نسجتها حولك وبك..هل يمكننا التحدث على انفراد.... لاقول لك انكسكنت قلبي وكفىاحببتك وانتهى......هل ستبدأ الحكاية.. او ستقتل الرواية وهي في المهد صبية....احاكي خيالك... واسامره ليلا على ضوء القمر..احكي لكم عن قصة عشق..... يظنها البعض حقيقة والبعضوهما والبعض سرابا والبعض... عيبا!!!..لكن وحدي اعرف ماذا خلف كواليسهافعذرا لن اقول شيئا...فلست من تظهر اوراقها من اول جولة.........قلمي.... احبك