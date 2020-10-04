الانانية ! اشخاص من هذا النوع !؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوتي اخواتي اعضاء مشرفي وكل طاقم اللمة الجزائرية



أردت مشاركتكم موضوعي هذا بعد



الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد طه الأمين











تعلمنا العطاء في كل الأشياء، ​

وغير ذلك ديننا الحنيف علمنا معنى السخاء ​

في القول والعمل، وان نتعامل مع الجميع بطيب نفس وخاطر، ​

لا أريد التزويق بالكلام ولا أُريد الابتعاد عن فحوى الموضوع، أُريد مناقشتكم موضوعي هذا:



عن الأنانية والتشبث بالرأي وإن كان خاطئ، أو يضر بالأخرين ومسألة التفكير بالنفس ومصلحتها ،



لايمهم من حولهم سواءا كان صديق او جار او حبيب او اخ ؟ اناس يهمها فقط اي مصلحة مربحة له ، ولو على حساب الاخرين .







ولا يهتمون بالذي أمامهم ومشاعرهم وما يبتغون من تحقيق آمال أو أمنيات من حولهم ، تُرى هل تراهم



مرضى نفسيين أو أن من حولهم او معهم يساعدونهم بـ ان يكونوا بهذه الصورة المزعجة للأخرين.



تساؤلاتي لكم وأتمنى مشاركتكم الرأي لي .



















هل حدث وإن صادفتم شخص اناني ؟ ​

كيف تصرفت معه تجاه رأيه الغير صائب وهو يراه صحيح؟ ​

هل لابد أن ننصاع لرأيه ،ونغبن أنفسنا لمجرد أن نرضيه؟ ​