التعامل في محتمعنا ! إلى أين !!!!

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر

السلام عليكم جمعة مباركة





يختلف التعامل بين الناس من شخص لآخر ، والمعيار الذي اصبح يحدد التعامل هو المادة والنفوذ،

حيث اذا كنت من اصحاب المادة أو كان لك نفوذ تجد جميع الناس يعاملونك باحترام وتقدير ويمدحونك دائما .

ما هو معيار معاملتك للناس ؟

بموضوعية هل تعامل الناس نفس المعاملة مهما اختلف مستواهم في المجتمع؟



هل أنت من الأشخاص الذين يتقربون من أصحاب النفوذ لنيل مكسب شخصي؟



هل أنت من الذين لا يقيمون وزنا الناس البسطاء ؟



موقف حصل لك مع شخص يتعلق بالموضوع ؟​
 
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