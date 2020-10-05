انا مزعج تسمى انا موجود !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بالخير و البركات



اخوتي اخواتي الافاضل



بما ان اللمة الجزائرية هي مهد كتاباتي و على جدرانه خططت اول منشوراتي



و موضوعي اليوم مرتبط بالمشاركة ادناه



صباحٌ محمومٌ بالانزعاجات​

البعض يظن ان وجوده يرتبط بازعاجه للاخرين

على طريقة

أن مزعج إذاً انا موجود

بالقدر الذي كان ليلي فيه عظيم

بالقدر الذي تم به هتك صباحي

بالفعل

هناك من اغتصب صباحي و افقده الاهلية





هذا الوضع الذي استفقت عليه اليوم صباحا

بالفعل هناك من يتفنن في ازعاج الناس

لا أود أن استرسل و اطيل

لاترك لكم مساحة للنقاش

المايك معكم

اطربوناا بأرائكم

​ اتمنى لكم دوما صباحا مغايرا لصباحيهذا الوضع الذي استفقت عليه اليوم صباحابالفعل هناك من يتفنن في ازعاج الناسلا أود أن استرسل و اطيللاترك لكم مساحة للنقاشالمايكمعكماطربوناا بأرائكم