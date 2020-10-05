شراب قلبي من كؤوس خيانتك يغتالني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بالخير و البركات



لكم مني هاته الخاطرة



لا زلتِ تراوغي بعدما



لاحت معالم غدركِ



ما عاد قلبي يحتمل



سهم الخديعة في رحابي يرتحل



قد صرتي ذئباً في مروجي يختال



ضاع الامان بلحظة



لملمي لملمي خداعكِ كله



وأمضي على جرح هنا لن يندمل



هذا فؤادي حُزته



كان بنبضكِ يرتجف



زهر الاماني دهستِهِ



والعشق يهوى في المساء ويحتضر



دعِ الحديث كفاكي همساً زائفاً



فالحلم يبكي صار منكِ خائفاً



لَا تَسْتَحِلِ بِبَسْمَةٍ دَمْعَ المُقَلْ



او رجفة في جوف قلبي تحترق



سلب المشاعر حرفة



فجعلتِني اهدي إليكِ نواظري



وإلى رضائكِ استبق



لا تعزفِ الالحان على مسامعي



ولا تشعلِ الأشعار تحت مواجعي



فالجرح سبر غور مهانتي



والبحر فاض بزبده



وَ الزَّيفُ صَارَ كَمَوجِهِ



موج الخيانة يرتعد



وسفينة الاوهام تُبحر بوحدتي



والحزن كأسي والمرارة كسرتي



وَشَرَابُ قَلْبِي مِنْ كُؤُوسِ خِيَانَتِكِ



يَغْتَالَنِي



مروركم يحفزنا ​ لا زلتِ تراوغي بعدمالاحت معالم غدركِما عاد قلبي يحتملسهم الخديعة في رحابي يرتحلقد صرتي ذئباً في مروجي يختالضاع الامان بلحظةلملمي لملمي خداعكِ كلهوأمضي على جرح هنا لن يندملهذا فؤادي حُزتهكان بنبضكِ يرتجفزهر الاماني دهستِهِوالعشق يهوى في المساء ويحتضردعِ الحديث كفاكي همساً زائفاًفالحلم يبكي صار منكِ خائفاًلَا تَسْتَحِلِ بِبَسْمَةٍ دَمْعَ المُقَلْاو رجفة في جوف قلبي تحترقسلب المشاعر حرفةفجعلتِني اهدي إليكِ نواظريوإلى رضائكِ استبقلا تعزفِ الالحان على مسامعيولا تشعلِ الأشعار تحت مواجعيفالجرح سبر غور مهانتيوالبحر فاض بزبدهوَ الزَّيفُ صَارَ كَمَوجِهِموج الخيانة يرتعدوسفينة الاوهام تُبحر بوحدتيوالحزن كأسي والمرارة كسرتيوَشَرَابُ قَلْبِي مِنْ كُؤُوسِ خِيَانَتِكِيَغْتَالَنِيمروركم يحفزنا