والله سيريو

البارح فالليل كنت نسوق على الحادية عشر رحت نجيب دواء ايرجونس لبنتي مريضة لقيت الصيدليات مغلوقين إلا واحدة بعيدة شويبين قوسين الوحدة فهاذ الوقت تخرج فطوموبيل معندها حاجة تخاف منها مصح اذا خرجت من المدينة نحو غرداية هنا تشهد و تخرج خصوصا اذا عرفو مزابية مور أحداث الشغب الأخيرة ياربي بالشك تولي لدارهاالمهم ليسونس كان قريب يخلاصو كي وليت قلت لوكان يخلاص ليسونس واش ندير؟؟؟؟لزينيتي خلاصو؟؟؟؟مانقدرش نمشي؟؟؟؟؟؟ما نقدرش نحبس كاش طوموبيل ؟؟؟؟؟؟و الطريق اللي كنت فيها تدي لخارج المدينة يعني الكل يفوت منها سوا من المدينة و لا من برا...لحقت سلامات للدار الحمد لله......في موقف كما هاذا خبروني يانساء واش تديرو؟؟؟؟؟؟لسبب ما أو أمر طائ تكوني تسوقي فالليل و يخلاص ليسونس، تلقاي معندكش لزينيتي و ما تقدريش تهبطي تمشي و تكملي برجليك، يمكن الطريق ما فيهاش أمان و لا خوفا من المعاكسات بما أنو الوقت تأخر ،مالحل في هذا الموقف؟؟؟؟؟