( للنساء ! 🙋✨) العزوبية 😌 Vs الزواج 😖👈💭💕

السلام عليكم ورحمة اللهكيف حالكم جميعا ؟قبل كل شيىء هذا موضوع من تحريري شخصي و حسب طريقة تفكيري و ما استنتجته من تجاربي وكوني فتاة الوحيده في بيتنا لا أملك أخت وحتى تفكيري وتفكير أمي نختلف في امور هي تتحدث حسب تجربتها من جانب السيىء وانا اتحدث على ماهو الحل الأمثل ؟ تبقى تساؤلات عديدةلذا احببت التكلم بجدية عن الفتاة العزباء وعن متزوجةالان وكما هو شائع في مجتمعنا جزائريالمتزوجة تقول للعزباء انا احسدك وبروفيتي وعازبة ترداتمزحين رايت نفسك متزوجةوكل من رأييهما صوابلما ؟ لانه الفرق بين عزباء والمتزوجة هو المسؤولية نعمالعزباء تعيش في قلة مسؤولية منحكوش على بعض لي ممكن لظروف المسؤولية كامل عليهم لكن عندها وقت تهتم بروحها كاين لي تخرح مع صحباتها كاين لي تستغل وقتها كيما يحبلها mais تعاني فراغ تلحق سن زواج تحب شخص يشاركها حياتها تنظر للزواج بزاوية شهوروا اولى فقط رومانسية وانوا راها مع لي تحبوا او لي خيرها maisتناست الجانب اخر من زواج لي هو مسؤولية لمشاكل ممبعد ابناء منحكوش على عامين اولين تع زواج لانوا مسؤولية حقيقة ممبعداما متزوجة تحلللم فقط براحة البال كيما عزباء انوا تلقى وقت تخرج تلقى وقت تهتم بروحها تلقى وقت مثلا تتصفح الانترنت دير هواياتها لكنننالمتزوجة عندها الاستقرار المودة اصبح عندها حلم العزباء هو شيىء عادي خاااصة لما يدخل عليها روتين قاااتلويفوتوا 6,7,8 سنوات زواج .وامر لي توقع فيه اغلب عزباوات هو الجانب السيىء من زواج تحلم فقط بالجانب المليحايضا لدي هادوا اسئلة انا كعزباء اود ان استفيد منها برأي وتحليل طويل من تحارب متزوجات- كيف استغل فترة عزوبيتي ؟- انا عزباء لكني اعاني من انشغالي في مجال واحد واهمال الامور اخرى كيف انظم نفسي ؟- انا كعزباء ماهي اساسيات التي تلزمني لعيش حياة زوجية مستقرة خالية من روتين ؟- انا كعزباء لا املك من يوجهني ويرشدني اعاني صعوبة في تعلم بعض الامور كيف اتماشى معها ؟- انا كعزباء ماهي نقاط اساسية والجوانب الجيدة والسيئة للزواج خاصة اننا في وقت ( مهما كنتي parfact سيكون فيك عيب لا محالة يمقتك الناس بهاخيرا واهم شيىءكل متزوجة تحكي لنا عن تجربتها وماذا تعلمت لتنصح العزباء ان لا تقع في نفس مشكلان تحكي لنا عزباء كيف تستغل عزوبيتهاواخيرا زبدة موضوع وحسب ما أفكر بهارى انه على العزباء ان تعيش حاضرها ولا تفكر كثيرا في مستقبل وتستغل فترتهاوكذلك متزوجةان تعيش حياتها ولا تفكر في الماضيلانه تبقى العزوبية حياة والزواج حياة اخرى تماما