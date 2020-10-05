( للنساء ! 🙋✨) العزوبية 😌 Vs الزواج 😖👈💭💕

ظل سيريالية
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السلام عليكم ورحمة الله
كيف حالكم جميعا ؟
قبل كل شيىء هذا موضوع من تحريري شخصي و حسب طريقة تفكيري و ما استنتجته من تجاربي وكوني فتاة الوحيده في بيتنا لا أملك أخت وحتى تفكيري وتفكير أمي نختلف في امور هي تتحدث حسب تجربتها من جانب السيىء وانا اتحدث على ماهو الحل الأمثل ؟ تبقى تساؤلات عديدة
لذا احببت التكلم بجدية عن الفتاة العزباء وعن متزوجة
الان وكما هو شائع في مجتمعنا جزائري
المتزوجة تقول للعزباء انا احسدك وبروفيتي وعازبة ترد اتمزحين رايت نفسك متزوجة
وكل من رأييهما صواب لما ؟ لانه الفرق بين عزباء والمتزوجة هو المسؤولية نعم
العزباء تعيش في قلة مسؤولية منحكوش على بعض لي ممكن لظروف المسؤولية كامل عليهم لكن عندها وقت تهتم بروحها كاين لي تخرح مع صحباتها كاين لي تستغل وقتها كيما يحبلها mais تعاني فراغ تلحق سن زواج تحب شخص يشاركها حياتها تنظر للزواج بزاوية شهوروا اولى فقط رومانسية وانوا راها مع لي تحبوا او لي خيرها mais تناست الجانب اخر من زواج لي هو مسؤولية لمشاكل ممبعد ابناء منحكوش على عامين اولين تع زواج لانوا مسؤولية حقيقة ممبعد
اما متزوجة تحلللم فقط براحة البال كيما عزباء انوا تلقى وقت تخرج تلقى وقت تهتم بروحها تلقى وقت مثلا تتصفح الانترنت دير هواياتها لكننن المتزوجة عندها الاستقرار المودة اصبح عندها حلم العزباء هو شيىء عادي خاااصة لما يدخل عليها روتين قاااتل ويفوتوا 6,7,8 سنوات زواج .
وامر لي توقع فيه اغلب عزباوات هو الجانب السيىء من زواج تحلم فقط بالجانب المليح
ايضا لدي هادوا اسئلة انا كعزباء اود ان استفيد منها برأي وتحليل طويل من تحارب متزوجات
- كيف استغل فترة عزوبيتي ؟
- انا عزباء لكني اعاني من انشغالي في مجال واحد واهمال الامور اخرى كيف انظم نفسي ؟
- انا كعزباء ماهي اساسيات التي تلزمني لعيش حياة زوجية مستقرة خالية من روتين ؟
- انا كعزباء لا املك من يوجهني ويرشدني اعاني صعوبة في تعلم بعض الامور كيف اتماشى معها ؟
- انا كعزباء ماهي نقاط اساسية والجوانب الجيدة والسيئة للزواج خاصة اننا في وقت ( مهما كنتي parfact سيكون فيك عيب لا محالة يمقتك الناس به )
اخيرا واهم شيىء
كل متزوجة تحكي لنا عن تجربتها وماذا تعلمت لتنصح العزباء ان لا تقع في نفس مشكل
+
ان تحكي لنا عزباء كيف تستغل عزوبيتها
واخيرا زبدة موضوع وحسب ما أفكر به
ارى انه على العزباء ان تعيش حاضرها ولا تفكر كثيرا في مستقبل وتستغل فترتها وكذلك متزوجة ان تعيش حياتها ولا تفكر في الماضي
لانه تبقى العزوبية حياة والزواج حياة اخرى تماما
كيف حالكم جميعا ؟
قبل كل شيىء هذا موضوع من تحريري شخصي و حسب طريقة تفكيري و ما استنتجته من تجاربي وكوني فتاة الوحيده في بيتنا لا أملك أخت وحتى تفكيري وتفكير أمي نختلف في امور هي تتحدث حسب تجربتها من جانب السيىء وانا اتحدث على ماهو الحل الأمثل ؟ تبقى تساؤلات عديدة
لذا احببت التكلم بجدية عن الفتاة العزباء وعن متزوجة
الان وكما هو شائع في مجتمعنا جزائري
المتزوجة تقول للعزباء انا احسدك وبروفيتي وعازبة ترد اتمزحين رايت نفسك متزوجة
وكل من رأييهما صواب لما ؟ لانه الفرق بين عزباء والمتزوجة هو المسؤولية نعم
العزباء تعيش في قلة مسؤولية منحكوش على بعض لي ممكن لظروف المسؤولية كامل عليهم لكن عندها وقت تهتم بروحها كاين لي تخرح مع صحباتها كاين لي تستغل وقتها كيما يحبلها mais تعاني فراغ تلحق سن زواج تحب شخص يشاركها حياتها تنظر للزواج بزاوية شهوروا اولى فقط رومانسية وانوا راها مع لي تحبوا او لي خيرها mais تناست الجانب اخر من زواج لي هو مسؤولية لمشاكل ممبعد ابناء منحكوش على عامين اولين تع زواج لانوا مسؤولية حقيقة ممبعد
اما متزوجة تحلللم فقط براحة البال كيما عزباء انوا تلقى وقت تخرج تلقى وقت تهتم بروحها تلقى وقت مثلا تتصفح الانترنت دير هواياتها لكننن المتزوجة عندها الاستقرار المودة اصبح عندها حلم العزباء هو شيىء عادي خاااصة لما يدخل عليها روتين قاااتل ويفوتوا 6,7,8 سنوات زواج .
وامر لي توقع فيه اغلب عزباوات هو الجانب السيىء من زواج تحلم فقط بالجانب المليح
ايضا لدي هادوا اسئلة انا كعزباء اود ان استفيد منها برأي وتحليل طويل من تحارب متزوجات
- كيف استغل فترة عزوبيتي ؟
- انا عزباء لكني اعاني من انشغالي في مجال واحد واهمال الامور اخرى كيف انظم نفسي ؟
- انا كعزباء ماهي اساسيات التي تلزمني لعيش حياة زوجية مستقرة خالية من روتين ؟
- انا كعزباء لا املك من يوجهني ويرشدني اعاني صعوبة في تعلم بعض الامور كيف اتماشى معها ؟
- انا كعزباء ماهي نقاط اساسية والجوانب الجيدة والسيئة للزواج خاصة اننا في وقت ( مهما كنتي parfact سيكون فيك عيب لا محالة يمقتك الناس به )
اخيرا واهم شيىء
كل متزوجة تحكي لنا عن تجربتها وماذا تعلمت لتنصح العزباء ان لا تقع في نفس مشكل
+
ان تحكي لنا عزباء كيف تستغل عزوبيتها
واخيرا زبدة موضوع وحسب ما أفكر به
ارى انه على العزباء ان تعيش حاضرها ولا تفكر كثيرا في مستقبل وتستغل فترتها وكذلك متزوجة ان تعيش حياتها ولا تفكر في الماضي
لانه تبقى العزوبية حياة والزواج حياة اخرى تماما