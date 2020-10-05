لكم يا أساتذة اللمة

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,843
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
ذكر
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بمناسبة اليوم العالمي للمعلم المصادف للخامس من أكتوبر من كل سنة ، لا زلت وسأبقى أؤمن أن المدرسة سبب الرقي والتحضر، و بهذه المناسبة أقف وقفة إحترام وتقدير و إجلال لك يا من علمني كتابة الأحرف الأولى و الكلمات، إليك أنت يا من سهرت عيونك الليالي لتعلمني أبجديات الحياة، ولن أنسى جميل ما صنعت أبدا ما حييت .
لكل معلم وأستاذ أقول: أرواحكم المرحة، أخلاقكم الرفيعة، طيبة قلوبكم، تجعلني في كل لحظة و حين أدعو لكم بالسعادة والهناء .
❤

إلى كل من درسني وكل المؤطرين والإداريين والعمال المهنيين في مختلف الأطوار
❤

ولكم يا اساتذة اللمة كلا بإسمه حتى لا انسى احدا دمتم بصحة وعافية وادام الله النعمة عليكم اياما واعواما وسنين
بوركتم جميعا تحيتي من القلب
 
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