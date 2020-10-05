لكم يا أساتذة اللمة

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 4,843
- النقاط
- 1,891
- محل الإقامة
- جزر القمر
- الجنس
- ذكر
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم المصادف للخامس من أكتوبر من كل سنة ، لا زلت وسأبقى أؤمن أن المدرسة سبب الرقي والتحضر، و بهذه المناسبة أقف وقفة إحترام وتقدير و إجلال لك يا من علمني كتابة الأحرف الأولى و الكلمات، إليك أنت يا من سهرت عيونك الليالي لتعلمني أبجديات الحياة، ولن أنسى جميل ما صنعت أبدا ما حييت .
لكل معلم وأستاذ أقول: أرواحكم المرحة، أخلاقكم الرفيعة، طيبة قلوبكم، تجعلني في كل لحظة و حين أدعو لكم بالسعادة والهناء .
إلى كل من درسني وكل المؤطرين والإداريين والعمال المهنيين في مختلف الأطوار
ولكم يا اساتذة اللمة كلا بإسمه حتى لا انسى احدا دمتم بصحة وعافية وادام الله النعمة عليكم اياما واعواما وسنين
بوركتم جميعا تحيتي من القلب