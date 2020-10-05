جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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ملف عطلة الامومة
كاين بزاف لي راهي مخلطتلهم كيفاش يديرو مع دوسي تع تعويض عطلة الامومة ..
نتكلمو على شروط قبول الملف :
على الموظفة ان لا تتغيب في فترة حملها من الشهر الثالث حتى تاريخ الوضع (الولادة )
اذا غابت لازم تكون العطلة مسيزيا في الكازورال .. لازم الطبيب تع الكازورال يوافقلك على العطلة
دك لي تكون حامل .. حاولي تجيبي من الكازورال كامل لي بابي لي تحتاجهم قبل ما تولدي ... قضية تنظيم برك ..
لازم قبل ما تولدي تروحي لطبيبتك تكتبلك كومجي ماتارنيتي فيه98 يوم و اديه للكازورال فيزيه عندهم .. خلي الاصلية عندك و ديري ثلاثة فوتو كوبي و رجعيها للكازورال باه يكاشولك الفوتو كوبي لي تمديها في الخدمة ..
ادي نسخة من العطلة المرضية و حطيها وحدها في خدمتك و ريحي في دار ولا دوري ولا حوسي حتى تجيك الولادة و تزيدي وليدك بالصحة و الهنا ..
نروحو للملف .. باختصار و مبعد نشرح كل وثيقة من وين تجيبيها :
شهادة طبية لمعاينة الحمل في الشهر 3٫6٫8
شهادة الولادة
بوست ناتال
عطلة مرضية 98 يوم
شهادة ميلادة الرضيع
شهادة الاجر و العمل ats
شهادة عدم الانقطاع عن العمل من الشهر الثالث حتى تاريخ الوضع ( هذي يصرا فيها مشاكل مع الموظفة لتغيبها بدون تصريح من الكازورال)
شهادة الانقطاع او المباشرة بالعمل drt
استئناف العمل
صك بريدي مشطب
دك نقولكم وين نجيبو كل ورقة
1 . شهادة المعاينة الطبية في الشهر 3٫6٫8 .. هذي كي تولدي و وقت ما لقيتي راحتك .. روحي للكازورال و جيبي هذو الوثائق يشبهو للاتياس و مبعد ادي كارني تع البيبي و بوست ناتال و شهادة الولادة و كونجي ماتارنيتي للكلينيك لي كنتي تسويفي فيها .. تحطيهم و تخرجي تستناي خمس دقائق و تدمهملك .. معمرين و مكاشيين
2. شهادة الولادة و بوست ناتال يمدوهملك كي تولدي .. تقوليلهم انا خدامة يوجدوهملك .
3. عطلة مرضية 98 يوم لي مدتهالك طبيبتك كي قربت ولادتك و عندك الحق تدي قبل تاريخ المرتقب للولادة ب42 يوم .. كيما درت انا ..
4. . شهادة ميلاد من البلدية
5. شهادة الاجر و عدم الانقطاع عن العمل و المباشرة و الاسئناف يعني 4 وثائق تستخرجيهم من خدمتك ..
كاين بزاف لي راهي مخلطتلهم كيفاش يديرو مع دوسي تع تعويض عطلة الامومة ..
نتكلمو على شروط قبول الملف :
على الموظفة ان لا تتغيب في فترة حملها من الشهر الثالث حتى تاريخ الوضع (الولادة )
اذا غابت لازم تكون العطلة مسيزيا في الكازورال .. لازم الطبيب تع الكازورال يوافقلك على العطلة
دك لي تكون حامل .. حاولي تجيبي من الكازورال كامل لي بابي لي تحتاجهم قبل ما تولدي ... قضية تنظيم برك ..
لازم قبل ما تولدي تروحي لطبيبتك تكتبلك كومجي ماتارنيتي فيه98 يوم و اديه للكازورال فيزيه عندهم .. خلي الاصلية عندك و ديري ثلاثة فوتو كوبي و رجعيها للكازورال باه يكاشولك الفوتو كوبي لي تمديها في الخدمة ..
ادي نسخة من العطلة المرضية و حطيها وحدها في خدمتك و ريحي في دار ولا دوري ولا حوسي حتى تجيك الولادة و تزيدي وليدك بالصحة و الهنا ..
نروحو للملف .. باختصار و مبعد نشرح كل وثيقة من وين تجيبيها :
شهادة طبية لمعاينة الحمل في الشهر 3٫6٫8
شهادة الولادة
بوست ناتال
عطلة مرضية 98 يوم
شهادة ميلادة الرضيع
شهادة الاجر و العمل ats
شهادة عدم الانقطاع عن العمل من الشهر الثالث حتى تاريخ الوضع ( هذي يصرا فيها مشاكل مع الموظفة لتغيبها بدون تصريح من الكازورال)
شهادة الانقطاع او المباشرة بالعمل drt
استئناف العمل
صك بريدي مشطب
دك نقولكم وين نجيبو كل ورقة
1 . شهادة المعاينة الطبية في الشهر 3٫6٫8 .. هذي كي تولدي و وقت ما لقيتي راحتك .. روحي للكازورال و جيبي هذو الوثائق يشبهو للاتياس و مبعد ادي كارني تع البيبي و بوست ناتال و شهادة الولادة و كونجي ماتارنيتي للكلينيك لي كنتي تسويفي فيها .. تحطيهم و تخرجي تستناي خمس دقائق و تدمهملك .. معمرين و مكاشيين
2. شهادة الولادة و بوست ناتال يمدوهملك كي تولدي .. تقوليلهم انا خدامة يوجدوهملك .
3. عطلة مرضية 98 يوم لي مدتهالك طبيبتك كي قربت ولادتك و عندك الحق تدي قبل تاريخ المرتقب للولادة ب42 يوم .. كيما درت انا ..
4. . شهادة ميلاد من البلدية
5. شهادة الاجر و عدم الانقطاع عن العمل و المباشرة و الاسئناف يعني 4 وثائق تستخرجيهم من خدمتك ..